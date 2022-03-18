Гинцбург: рано говорить о завершении пандемии COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ещё слишком рано, чтобы говорить о завершении пандемии коронавируса. По его словам, во многих страных наоборот начинается новая волна. Эксперт указал на то, что в России сохраняется высокий показатель смертности — более 400 человек в день, сообщает РИА Новости.

Во многих странах мира наоборот начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек, — заявил Гинцбург.

Он добавил, что в России столько людей не умирают ни от одной другой болезни.

Невролог Юрий Андрусов ранее заявил, что наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. Он также отметил, что онемение пальцев рук бывает постоянным или приходящим. Эксперт подчеркнул, что причиной этому становятся некие поражения нервов. Это состояние, которое возникает при давлении срединного нерва в области запястья, где сгибается кисть. При этом больной ощущает онемение среднего, указательного и немного безымянного пальцев.