Попова рассказала о новых штаммах коронавируса

Попова заявила, что новых штаммов COVID-19, которые вызывали бы тревогу, сегодня в мире нет
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
16:18, 29 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Принципиально новых штаммов COVID-19, которые были бы поводом для тревоги, на сегодняшний день в мире нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами Госдумы, сообщает РИА Новости. Она отметила, что на территории РФ на постоянной основе ведётся мониторинг изменчивости коронавируса, кроме того, специалисты следят и за зарубежной информацией.
Пока новых вариантов, которые бы доставляли нам какую-то тревогу, на сегодняшний день в мире нет, — сказала Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в России 98% случаев заражений коронавирусом приходятся на «омикрон».
Тем временем, Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что ещё слишком рано, чтобы говорить о завершении пандемии коронавируса. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Эксперт указал на то, что в РФ сохраняется высокий показатель смертности — более 400 человек в день. Он добавил, что в России столько людей не умирает ни от одной другой болезни.