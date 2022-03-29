Попова рассказала о новых штаммах коронавируса

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Россия не собирается искусственно затягивать спецоперацию на Украине, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, сообщило РИА Новости. По его словам, российская сторона намерена использовать каждую возможность для того, чтобы решить конфликт политико-дипломатическими методами.

Россия не собирается искусственно затягивать операцию, и если есть возможность завершить политико-дипломатическим путём, если есть такой шанс, его нельзя упускать и нужно как можно скорее переходить от военного варианта к...