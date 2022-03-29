Роспотребнадзор: 98% заражений коронавирусом приходятся на «омикрон»

В России 98% случаев заражений коронавирусом приходятся на «омикрон», заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее на территории России за сутки выявили 19 660 случаев заражения коронавирусом.

Это штамм, который, по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов, — заявила Попова во время встречи с депутатами Государственной думы.

Напомним, что в тройку лидеров по количеству новых заражений коронавирусной инфекцией вошли Санкт-Петербург (980), Воронежская область (931) и Свердловская область (917). В Москве за сутки заразились 708 человек, в Московской области — 212.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что пока преждевременно говорить о завершении пандемии. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Он также анонсировал начало клинических испытаний поливалентной вакцины от COVID-19, разработанной на основе нескольких штаммов вируса.