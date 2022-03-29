В России за сутки выявили около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

На территории России за сутки выявили 19 660 случаев заражений коронавирусом, сообщили на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. По данным штаба, в течение 24 часов умерло 339 человек.

4 932 человек госпитализировано, 47 229 человек выздоровело, выявлено 19 660 случаев заболевания за сутки, 339 человек умерло, — приводится статистика в источнике.

В тройку лидеров по количеству новых заражений инфекцией вошли Санкт-Петербург (980), Воронежская область (931) и Свердловская область (917). Отметим, что в Москве за сутки заразились 708 человек, в Московской области — 212.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что пока преждевременно говорить о завершении пандемии. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Он также анонсировал начало клинических испытаний поливалентной вакцины от COVID-19, разработанной на основе нескольких штаммов вируса.