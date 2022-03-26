В России проведут испытания поливалентной вакцины от коронавируса

В России в ближайшее время начнутся клинические испытания поливалентной вакцины от COVID-19, разработанной на основе нескольких штаммов вируса. Препарат будет защищать от заражения новыми разновидностями инфекции, а также вариантами штамма «омикрон», рассказали ТАСС в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Клинические испытания, наверное, на следующей неделе начнутся. В составе будет три различных штамма — классический, «омикрон» и «дельта», — сообщил агентству глава центра Александр Гинцбург.

Замглавы НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов, в свою очередь, пояснил, что та часть препарата, в основе которой уханьский штамм и «дельта», будет обеспечивать защиту организма от заражения новыми вариантами коронавируса. Часть вакцины на основе штамма «омикрон» призвана защищать от разновидностей этого варианта инфекции.

Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса будет использоваться пока как бустер после вакцинации «Спутником V». После окончания исследований станет ясно, сможет ли интраназальный препарат заменить инъекционный.