Названы сроки окончания пандемии коронавируса

Вирусолог Пётр Чумаков заявил, что пандемия коронавируса в мире продлится ещё около полутора лет. Эксперт отметил, что в этих условиях важно сохранить ревакцинацию для пожилых людей. При этом он признал, что ограничительные меры малоэффективны в данной ситуации, сообщает URA.RU.

Я думаю, что такая угроза будет ещё год-полтора. Нужно просто ревакцинироваться каждые полгода, — отметил Чумаков.

Он указал на то, что в настоящее время главная угроза исходит из Китая, где только сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По его мнению, именно в этой стране может разродиться новая вспышка из-за новых мутаций COVID-19.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что в редких случаях при коронавирусе тромбоз может возникнуть при снижении свёртываемости крови. По его словам, при возникновении тромбоцитопении (снижении количества тромбоцитов в крови) из-за реакции организма на вирус развивается гиперкоагуляция, которая приводит к тромбозам. Эксперт при этом подчеркнул, что это не основной механизм развития тромбозов при COVID-19. Он добавил, что этот процесс считается ключевым в развитии тромбозов после вакцинации аденовирусными векторными антиковидными вакцинами.