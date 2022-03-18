Назван непредсказуемый фактор риска тромбоза при COVID-19

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Людям с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом следует продолжать носить маски в помещениях, даже если противовирусные ограничения уже сняты. Такую рекомендацию в интервью РИА Новости дал главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Ранее в Москве и ряде субъектов России был отменён обязательный масочный режим, который действовал в течение двух лет в связи с пандемией коронавируса. Также обязательное ношение масок на рабочем месте...