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Назван непредсказуемый фактор риска тромбоза при COVID-19

Иммунолог Крючков назвал непредсказуемый фактор риска тромбоза при COVID-19
04:29, 21 марта 2022
Назван непредсказуемый фактор риска тромбоза при COVID-19 Фото: pixabay.com
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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в редких случаях при коронавирусе тромбоз может возникнуть при снижении свертываемости крови. По его словам, при возникновении тромбоцитопении (снижении количества тромбоцитов в крови) из-за реакции организма на вирус развивается гиперкоагуляция, которая приводит к тромбозам. Эксперт при этом подчеркнул, что это не основной механизм развития тромбозов при COVID-19, сообщает URA.RU.

При снижении количества тромбоцитов возникает гиперкоагуляция, то есть склонность к тромбозам, — пояснил Крючков.

Он добавил, что этот процесс считается ключевым в развитии тромбозов после вакцинации аденовирусными векторными антиковидными вакцинами.

Советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин ранее заявил, что хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Из-за стресса, пояснил эксперт, у людей начинает повышаться артериальное давление, которое приводит к более тяжёлым последствиям. Высокое давление также может стать причиной ухудшения памяти, снижения мыслительной функции, а также ухудшения зрения, добавил кардиолог.

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