Гергиев предложил не отменять Московский пасхальный фестиваль

https://static.news.ru/photo/8588a9ee-a801-11ea-9a2d-fa163e074e61_660.jpg Валерий Гергиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев принял участие во встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры. Худрук в беседе с президентом предложил не отменять проводимый театром Московский пасхальный фестиваль.

Нам очень не хотелось бы отменять крупнейшие наши акции, например, Московский пасхальный фестиваль. Ведь теперь храмы открываются. Мне кажется, что мы теперь всё равно должны провести этот фестиваль, — цитирует Гергиева РИА Новости.

Московский пасхальный фестиваль впервые состоялся в 2002 году по инициативе Гергиева и бывшего тогда мэром Москвы Юрия Лужкова. С тех пор мероприятие проходит ежегодно. На нём исполняются произведения классической музыки и показывают свой талант мастера колокольного звона.

6 июня во всём мире празднуется День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году в день рождения Александра Пушкина. Встреча Путина с деятелями культуры была приурочена к этой торжественной дате. Как передавал NEWS.ru, глава государства пообещал, что в 2024 году к 225-летию Пушкина будет создан цифровой ресурс о творчестве поэта.