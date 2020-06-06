Путин анонсировал цифровой ресурс о творчестве Пушкина

https://static.news.ru/photo/96ad8b06-a7f0-11ea-881e-fa163e074e61_660.jpg Александр Пушкин Фото: Global Look Press

В России в 2024 году будет создан цифровой ресурс о творчестве писателя и поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе общения с деятелями культуры.

Он уточнил, что соответствующий указ появится до конца июня.

В нём в том числе должны быть предусмотрены меры поддержки всех пушкинских музеев — и тех, которые работают давно, и тех, которые созданы недавно, а также создание цифрового научно-просветительского ресурса, посвящённого творчеству Александра Сергеевича Пушкина, — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что 2024 год фигурирует неспроста: великому литератору исполнится 225 лет. Готовиться к этому торжеству Россия будет заранее, пообещал президент.

Российский лидер также выразил надежду, что к этому юбилею ещё многое удастся сделать. При этом, отметил он, речь идёт не только о нуждах музеев и их специалистов, но и о международном культурном наследии.

6 июня, в очередную годовщину рождения Пушкина, во всём мире празднуется День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году.

Ранее NEWS.ru писал, что московские власти подготовили онлайн-кроссворд, посвящённый жизни и творчеству великого литератора. Он появился на портале «Узнай Москву».