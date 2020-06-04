Власти Москвы подготовили онлайн-кроссворд по творчеству Пушкина

https://static.news.ru/photo/63b6571c-a702-11ea-b42d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онлайн-кроссворд, посвящённый жизни и творчеству Александра Пушкина, появился на портале «Узнай Москву». Ответить на вопросы будет интересно и взрослым и детям, заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

По его словам, часть викторины посвящена сказками великого писателя. Это цикл произведений, написанных в 1820–1830-х годах. Также есть вопросы о романе в стихах «Евгений Онегин» и повести «Пиковая дама», передаёт «Москва 24».

Кроме того, любой желающий может увидеть Москву глазами Татьяны Лариной и совершить виртуальную прогулку по маршруту, созданному по мотивам «Евгения Онегина», а также посетить Мемориальную квартиру Пушкина на Арбате.

Кроме того, 6 июня 2020 года, во время фестиваля «Красная площадь» состоятся пионерские чтения «Пушкин на карантине». Известные россияне прочтут со сцены отрывки из переписки и произведений поэта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина рассчитывает открыть двери для посетителей 10 июля. Учреждение временно не работает из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.