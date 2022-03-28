Вкусные куличи на Пасху: рецепты и секреты приготовления

Куличи на Пасху — традиционное блюдо, которое стоит во главе стола в самый важный для православных христиан день в году. Куличи и яйца на Пасху являются главным символом праздника, а значит, каждая хозяйка будет стараться удивить своих домочадцев и гостей свежим испечённым пасхальным хлебом и яркими красками яиц.
Печём куличи на Пасху: рецепты и секреты выпечки
NEWS.ru отобрал лучшие рецепты вкусных куличей на Пасху, готов ими поделиться и рассказать о секретах правильного приготовления.
Советы: печём куличи для Пасхи правильно
Тесто для вкусного кулича на Пасху делают сдобным. Не нужно жалеть ингредиенты или заменять их. Что важно — отдавайте предпочтение продуктам высокого качества, ведь куличи на Пасху пекутся раз в год и должны быть действительно вкусными.
Выделим ещё несколько советов, которые стоит учесть при приготовлении, независимо от рецепта кулича на Пасху:
- Продукты, хранящиеся в холодильнике, нужно достать заранее.
- Мука должна быть свежей и насыщена кислородом, просейте её минимум три раза.
- Белки и желтки куриных яиц для куличей на Пасху нужно взбивать отдельно.
- Добавляйте пряности. Кулич будет рад корице, мускатному ореху, можно добавить лимонную цедру.
- Сухофруктов и орехов, если их добавляете, должно быть не более 350 граммов на 1 кг муки, иначе тесто будет плохо подниматься.
- Вымешивайте тесто руками как можно дольше, чтобы оно обогатилось кислородом. Такой кулич на Пасху будет вкусным независимо от рецепта.
- Тесто будет идеальным, когда поднимется три раза: опара, тесто с ингредиентами, тесто в форме. Форма наполняется наполовину, так как кулич будет подниматься.
- Не ставьте посуду с тестом у батареи или в подогретый духовой шкаф, оно должно медленно подниматься, а не бродить. Оптимальная температура в комнате для теста — 25 °С. Посуду для теста лучше выбрать пластиковую, а форму для выпечки — силиконовую.
- Температура в духовом шкафу не должна превышать 180–200 °С, во время выпечки лучше постепенно понизить до 140–160 °С.
- Куличи нужно ставить на нижнюю часть духовки. Не открывайте дверцу в процессе выпечки, чтобы тесто не осело.
Куличи на Пасху
Рецепты вкусных куличей на Пасху: быстро и просто
Классический пасхальный кулич
Для теста:
- 350 г пшеничной муки;
- 11 г дрожжей;
- 170 мл молока;
- 2 яйца;
- 100 г сахара;
- 70 г сливочного масла;
- 100 г изюма;
- пакетик ванилина;
- соль (по вкусу).
Для глазури:
- 2 яичного белка;
- 100 г сахара.
Приготовление:
- Смешать дрожжи с половиной всего объёма муки. Добавить подогретое молоко, смешать. Оставить в тёплом помещении для поднятия опары.
- Растереть желтки, ванилин, сахар, соль, растопленное масло.
- Белки взбить до пены.
- В опару добавить масляную смесь, взбитые белки и вторую часть муки.
- Изюм смешать с небольшим количеством муки.
- Когда тесто увеличилось в два раза, добавить изюм, ещё раз замесить, снова оставить подниматься.
- Разложить по формам, выпекать в течение часа.
- Для глазури взбить яичные белки и соль до образования пены, добавить сахар и продолжать взбивать до устойчивой консистенции.
- Готовые куличи достать, остудить, покрыть глазурью, можно добавить кондитерскую посыпку.
Творожный кулич на Пасху
Продукты:
- творог — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 200 мл;
- сливочное масло — 50 г; сухие дрожжи — 2 ч. л.;
- сахар — 100–150 г;
- соль — ½ ч. л.;
- мука — 550–600 г;
- изюм — 100 г.
Приготовление:
- Растворить дрожжи в подогретом молоке.
- Смешать творог, яйца, соль, сахар, растопить масло и тоже добавить.
- Добавить смесь в молоко с растворёнными дрожжами.
- Сухой изюм, обваленный в муке, добавить в смесь ингредиентов, замесить тесто.
- Тесту дать постоять 1–1,5 часа в тёплой комнате. Затем обмять, оставить ещё на 40 минут.
- Выложить в формы, снова оставить для поднятия теста.
- Выпекать около 20 минут.
- Покрыть глазурью, посыпкой.
Мы привели в пример классические и очень вкусные рецепты. Их можно разнообразить пряными ингредиентами, цукатами, сухофруктами. В интернете можно найти множество рецептов куличей на Пасху с фото или без, но главное — помнить о правилах и секретах приготовления, не торопиться и вложить в процесс свою любовь и веру! Приятного праздника и вкусных куличей на Светлую Пасху!
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