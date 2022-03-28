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Вкусные куличи на Пасху: рецепты и секреты приготовления
Общество

Вкусные куличи на Пасху: рецепты и секреты приготовления

Как правильно готовить традиционное блюдо в самый важный для православных христиан день
19:37, 28 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Куличи на Пасху — традиционное блюдо, которое стоит во главе стола в самый важный для православных христиан день в году. Куличи и яйца на Пасху являются главным символом праздника, а значит, каждая хозяйка будет стараться удивить своих домочадцев и гостей свежим испечённым пасхальным хлебом и яркими красками яиц.

Печём куличи на Пасху: рецепты и секреты выпечки

NEWS.ru отобрал лучшие рецепты вкусных куличей на Пасху, готов ими поделиться и рассказать о секретах правильного приготовления.

Советы: печём куличи для Пасхи правильно

Тесто для вкусного кулича на Пасху делают сдобным. Не нужно жалеть ингредиенты или заменять их. Что важно — отдавайте предпочтение продуктам высокого качества, ведь куличи на Пасху пекутся раз в год и должны быть действительно вкусными.

Выделим ещё несколько советов, которые стоит учесть при приготовлении, независимо от рецепта кулича на Пасху:

  • Продукты, хранящиеся в холодильнике, нужно достать заранее.
  • Мука должна быть свежей и насыщена кислородом, просейте её минимум три раза.
  • Белки и желтки куриных яиц для куличей на Пасху нужно взбивать отдельно.
  • Добавляйте пряности. Кулич будет рад корице, мускатному ореху, можно добавить лимонную цедру.
  • Сухофруктов и орехов, если их добавляете, должно быть не более 350 граммов на 1 кг муки, иначе тесто будет плохо подниматься.
  • Вымешивайте тесто руками как можно дольше, чтобы оно обогатилось кислородом. Такой кулич на Пасху будет вкусным независимо от рецепта.
  • Тесто будет идеальным, когда поднимется три раза: опара, тесто с ингредиентами, тесто в форме. Форма наполняется наполовину, так как кулич будет подниматься.
  • Не ставьте посуду с тестом у батареи или в подогретый духовой шкаф, оно должно медленно подниматься, а не бродить. Оптимальная температура в комнате для теста — 25 °С. Посуду для теста лучше выбрать пластиковую, а форму для выпечки — силиконовую.
  • Температура в духовом шкафу не должна превышать 180–200 °С, во время выпечки лучше постепенно понизить до 140–160 °С.
  • Куличи нужно ставить на нижнюю часть духовки. Не открывайте дверцу в процессе выпечки, чтобы тесто не осело.

Куличи на ПасхуКуличи на Пасхуpixabay.com

Рецепты вкусных куличей на Пасху: быстро и просто

Классический пасхальный кулич

Для теста:

  • 350 г пшеничной муки;
  • 11 г дрожжей;
  • 170 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 100 г сахара;
  • 70 г сливочного масла;
  • 100 г изюма;
  • пакетик ванилина;
  • соль (по вкусу).

Для глазури:

  • 2 яичного белка;
  • 100 г сахара.

Приготовление:

  1. Смешать дрожжи с половиной всего объёма муки. Добавить подогретое молоко, смешать. Оставить в тёплом помещении для поднятия опары.
  2. Растереть желтки, ванилин, сахар, соль, растопленное масло.
  3. Белки взбить до пены.
  4. В опару добавить масляную смесь, взбитые белки и вторую часть муки.
  5. Изюм смешать с небольшим количеством муки.
  6. Когда тесто увеличилось в два раза, добавить изюм, ещё раз замесить, снова оставить подниматься.
  7. Разложить по формам, выпекать в течение часа.
  8. Для глазури взбить яичные белки и соль до образования пены, добавить сахар и продолжать взбивать до устойчивой консистенции.
  9. Готовые куличи достать, остудить, покрыть глазурью, можно добавить кондитерскую посыпку.

Творожный кулич на Пасху

Продукты:

  • творог — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 200 мл;
  • сливочное масло — 50 г; сухие дрожжи — 2 ч. л.;
  • сахар — 100–150 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • мука — 550–600 г;
  • изюм — 100 г.
Вкусные куличи на Пасху: рецептыВкусные куличи на Пасху: рецептыСергей Булкин/NEWS.ru

Приготовление:

  1. Растворить дрожжи в подогретом молоке.
  2. Смешать творог, яйца, соль, сахар, растопить масло и тоже добавить.
  3. Добавить смесь в молоко с растворёнными дрожжами.
  4. Сухой изюм, обваленный в муке, добавить в смесь ингредиентов, замесить тесто.
  5. Тесту дать постоять 1–1,5 часа в тёплой комнате. Затем обмять, оставить ещё на 40 минут.
  6. Выложить в формы, снова оставить для поднятия теста.
  7. Выпекать около 20 минут.
  8. Покрыть глазурью, посыпкой.

Мы привели в пример классические и очень вкусные рецепты. Их можно разнообразить пряными ингредиентами, цукатами, сухофруктами. В интернете можно найти множество рецептов куличей на Пасху с фото или без, но главное — помнить о правилах и секретах приготовления, не торопиться и вложить в процесс свою любовь и веру! Приятного праздника и вкусных куличей на Светлую Пасху!

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