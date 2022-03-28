Вкусные куличи на Пасху: рецепты и секреты приготовления

Куличи на Пасху — традиционное блюдо, которое стоит во главе стола в самый важный для православных христиан день в году. Куличи и яйца на Пасху являются главным символом праздника, а значит, каждая хозяйка будет стараться удивить своих домочадцев и гостей свежим испечённым пасхальным хлебом и яркими красками яиц.

Печём куличи на Пасху: рецепты и секреты выпечки

NEWS.ru отобрал лучшие рецепты вкусных куличей на Пасху, готов ими поделиться и рассказать о секретах правильного приготовления.

Советы: печём куличи для Пасхи правильно

Тесто для вкусного кулича на Пасху делают сдобным. Не нужно жалеть ингредиенты или заменять их. Что важно — отдавайте предпочтение продуктам высокого качества, ведь куличи на Пасху пекутся раз в год и должны быть действительно вкусными.

Выделим ещё несколько советов, которые стоит учесть при приготовлении, независимо от рецепта кулича на Пасху:

Продукты, хранящиеся в холодильнике, нужно достать заранее.

Мука должна быть свежей и насыщена кислородом, просейте её минимум три раза.

Белки и желтки куриных яиц для куличей на Пасху нужно взбивать отдельно.

Добавляйте пряности. Кулич будет рад корице, мускатному ореху, можно добавить лимонную цедру.

Сухофруктов и орехов, если их добавляете, должно быть не более 350 граммов на 1 кг муки, иначе тесто будет плохо подниматься.

Вымешивайте тесто руками как можно дольше, чтобы оно обогатилось кислородом. Такой кулич на Пасху будет вкусным независимо от рецепта.

Тесто будет идеальным, когда поднимется три раза: опара, тесто с ингредиентами, тесто в форме. Форма наполняется наполовину, так как кулич будет подниматься.

Не ставьте посуду с тестом у батареи или в подогретый духовой шкаф, оно должно медленно подниматься, а не бродить. Оптимальная температура в комнате для теста — 25 °С. Посуду для теста лучше выбрать пластиковую, а форму для выпечки — силиконовую.

Температура в духовом шкафу не должна превышать 180–200 °С, во время выпечки лучше постепенно понизить до 140–160 °С.

Куличи нужно ставить на нижнюю часть духовки. Не открывайте дверцу в процессе выпечки, чтобы тесто не осело.

Куличи на Пасху pixabay.com

Рецепты вкусных куличей на Пасху: быстро и просто

Классический пасхальный кулич

Для теста:

350 г пшеничной муки;

11 г дрожжей;

170 мл молока;

2 яйца;

100 г сахара;

70 г сливочного масла;

100 г изюма;

пакетик ванилина;

соль (по вкусу).

Для глазури:

2 яичного белка;

100 г сахара.

Приготовление:

Смешать дрожжи с половиной всего объёма муки. Добавить подогретое молоко, смешать. Оставить в тёплом помещении для поднятия опары. Растереть желтки, ванилин, сахар, соль, растопленное масло. Белки взбить до пены. В опару добавить масляную смесь, взбитые белки и вторую часть муки. Изюм смешать с небольшим количеством муки. Когда тесто увеличилось в два раза, добавить изюм, ещё раз замесить, снова оставить подниматься. Разложить по формам, выпекать в течение часа. Для глазури взбить яичные белки и соль до образования пены, добавить сахар и продолжать взбивать до устойчивой консистенции. Готовые куличи достать, остудить, покрыть глазурью, можно добавить кондитерскую посыпку.

Творожный кулич на Пасху

Продукты:

творог — 200 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 200 мл;

сливочное масло — 50 г; сухие дрожжи — 2 ч. л.;

сахар — 100–150 г;

соль — ½ ч. л.;

мука — 550–600 г;

изюм — 100 г.

Вкусные куличи на Пасху: рецепты Сергей Булкин/NEWS.ru

Приготовление:

Растворить дрожжи в подогретом молоке. Смешать творог, яйца, соль, сахар, растопить масло и тоже добавить. Добавить смесь в молоко с растворёнными дрожжами. Сухой изюм, обваленный в муке, добавить в смесь ингредиентов, замесить тесто. Тесту дать постоять 1–1,5 часа в тёплой комнате. Затем обмять, оставить ещё на 40 минут. Выложить в формы, снова оставить для поднятия теста. Выпекать около 20 минут. Покрыть глазурью, посыпкой.

Мы привели в пример классические и очень вкусные рецепты. Их можно разнообразить пряными ингредиентами, цукатами, сухофруктами. В интернете можно найти множество рецептов куличей на Пасху с фото или без, но главное — помнить о правилах и секретах приготовления, не торопиться и вложить в процесс свою любовь и веру! Приятного праздника и вкусных куличей на Светлую Пасху!

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