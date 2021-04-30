Шеф-повар поделился рецептом идеального кулича

https://static.news.ru/photo/16f5ca56-a9a0-11eb-ac83-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиционно на пасхальный стол верующие ставят крашеные яйца и кулич. Готовится кулич накануне праздника и освящается в Светлую субботу. Шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков поделился с «360» рецептом идеального пасхального хлеба.

По его словам, для приготовления кулича потребуется один килограмм муки, шесть яиц, 300 миллилитров молока, по 300 граммов сливочного мала и сахара, 40 граммов быстрорастворимых дрожжей, 10 граммов соли, 50 граммов ванильного сахара, 150 граммов изюма и 50 граммов цукатов.

На первом этапе необходимо подогреть молоко до тёплого состояния и ввести в него дрожжи, чтобы они набухли. В это время в отдельной миске растереть до однородной консистенции яйца с сахаром и размягчённым маслом.

Затем молочно-дрожжевую смесь смешать с предварительно просеянной мукой и добавить в неё сливочную смесь. После чего добавить соль и вымесить тесто руками или миксером. При этом вымешивать нужно до того момента, когда тесто начнёт отставать от рук, советует шеф-повар.

Далее следует добавить ванильный сахар, изюм, цукаты и дать тесту постоять. В идеале оно должно подняться в два-три раза от основной массы, для этого нужно сделать три обминки. После третьей обминки дать тесту немного постоять и выложить его в форму.

Как отметил Крюков, главное не набивать формы полностью, в среднем на две третьих части. Опять дать постоять тесту 20 минут в тепле, после чего отправить формы в духовку. Температура должна быть от 170 до 190 градусов, в зависимости от духовки. При выпекании дверцу духовки желательно не открывать, чтобы куличи не осели. Готовность проверить шпажкой: если тесто не прилипает, значит, готово.

Я не буду говорить определённое время выпекания, потому что у всех своя духовка. Если брать по конвекционной печи, в среднем выпекается 40-60 минут, — отметил шеф-повар.

После того, как кулич остынет, его можно нести освещать в церковь, добавил специалист.

Ранее диетолог Маргарита Макуха предложила россиянам попробовать сделать на Пасху «здоровый» кулич.

2 мая 2021 года состоится главное событие для православных христиан — Пасха, или Воскресение Христово. В этот день в храмах соберутся верующие, чтобы принять участие в торжественном богослужении, которое начинается до полуночи.