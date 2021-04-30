Шеф-повар поделился рецептом идеального кулича

Традиционно на пасхальный стол верующие ставят крашеные яйца и кулич. Готовится кулич накануне праздника и освящается в Светлую субботу. Шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков поделился с «360» рецептом идеального пасхального хлеба.
По его словам, для приготовления кулича
На первом этапе необходимо подогреть молоко до тёплого состояния и ввести в него дрожжи, чтобы они набухли. В это время в отдельной миске растереть до однородной консистенции яйца с сахаром и размягчённым маслом.
Затем молочно-дрожжевую смесь смешать с предварительно просеянной мукой и добавить в неё сливочную смесь. После чего добавить соль и вымесить тесто руками или миксером. При этом вымешивать нужно до того момента, когда тесто начнёт отставать от рук, советует шеф-повар.
Далее следует добавить ванильный сахар, изюм, цукаты и дать тесту постоять. В идеале оно должно подняться в два-три раза от основной массы, для этого нужно сделать три обминки. После третьей обминки дать тесту немного постоять и выложить его в форму.
Как отметил Крюков, главное не набивать формы полностью, в среднем на две третьих части. Опять дать постоять тесту 20 минут в тепле, после чего отправить формы в духовку. Температура должна быть от 170 до 190 градусов, в зависимости от духовки. При выпекании дверцу духовки желательно не открывать, чтобы куличи не осели. Готовность проверить шпажкой: если тесто не прилипает, значит, готово.
Я не буду говорить определённое время выпекания, потому что у всех своя духовка. Если брать по конвекционной печи, в среднем выпекается 40-60 минут, — отметил шеф-повар.
После того, как кулич остынет, его можно нести освещать в церковь, добавил специалист.
Ранее диетолог Маргарита Макуха предложила россиянам попробовать сделать на Пасху «здоровый» кулич.
2 мая 2021 года состоится главное событие для православных христиан — Пасха, или Воскресение Христово. В этот день в храмах соберутся верующие, чтобы принять участие в торжественном богослужении, которое начинается до полуночи.