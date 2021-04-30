Божье благословение: как православные освящали пасхальные блюда

В Великую субботу, 1 мая, православные в России посещали храмы, чтобы освятить пасхальные яйца, куличи и другие яства. Так, за Божьим благословением для праздничного стола пришли верующие в Сретенский монастырь в Москве.
Прихожане освятили пасхальную снедь на улице у храма. Еду, разложенную на специальных столах, священник окропил святой водой.
Перед трапезой следует трижды исполнить главное пасхальное песнопение: «Христос воскресе из мёртвых, смертию смерть поправ и сущим во гробах живот даровав».
Этот обряд знаменует завершение Великого поста, когда православные воздерживались от скоромной пищи.
О том, как проходило освящение пасхальной праздничной еды в Сретенском монастыре, — в фотогалерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru