Божье благословение: как православные освящали пасхальные блюда

Катастрофа на Чернобыльской АЭС мощнейшим атомным взрывом прекратила движение СССР к светлому будущему. Мирный, как казалось, атомный Молох, приручённый и одомашненный, пожрал своих укротителей, а вместе с ними мирных жителей и ликвидаторов страшной аварии. Кроме многочисленных жертв и огромного экономического ущерба, Советский Союз вынужден был приостановить планы экономической интеграции с Европой. Последствия этой аварии граждане бывшего СССР ощущают до сих пор. Кроме трагедии в семьях погибших, о Чернобыле также напоминают интерес к этой теме, легенды вокруг событий апреля 1986-го и дискуссии о безопасности технического прогресса. Чернобыльская катастрофа, как никакая другая, показала, что угроза цивилизации таится в самой сути её же развития. Вспомним ещё раз о событиях всё ещё не покинувшего нас прошлого.