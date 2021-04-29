Священник рассказал о значении цвета яиц на Пасху

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как в Чехии был осквернён памятник советским воинам-красноармейцам. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Её слова приводит РИА Новости.

ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> «публичное осквернение символов воинской славы России», — сказала она. Следствие установило, что 21 апреля неизвестные вандалы нанесли краской на памятник...