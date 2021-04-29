Священник рассказал о значении цвета яиц на Пасху

Яйца на Пасху традиционно красят в различные цвета. Каждый из них имеет своё значение. Об этом NEWS.ru рассказал православный священник Сергей Сеньчуков.
Яйцо — это символика новой жизни. Именно яйцо подарила Мария Магдалина императору Тиберию в знак благой вести, красное яйцо, — отметил представитель церкви.
Он пояснил, что красный цвет является основным для пасхального богослужения. С одной стороны, он имеет торжественное значение, с другой — напоминает о смерти Спасителя на кресте и его воскресении.
Священнослужитель добавил, что зелёный цвет посвящён преподобным, голубой — Богородице.
Раньше была старомосковская традиция менять облачения разных цветов во время Пасхи, кроме чёрного. Яйца мы тоже можем красить в разный цвет, потому что каждый цвет что-то обозначает. Это вполне православная традиция, — сказал представитель церкви.
Ранее пищевой химик-технолог Сергей Белков рассказал о безопасной покраске пасхальных яиц. По его словам, красителей, продающихся в магазинах, опасаться не стоит, поскольку они предназначены для пищевых целей. Обычные же краски и маркеры для этой цели использовать не стоит. Используемые в них пигменты могут быть опасными.