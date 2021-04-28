Диетолог поделился рецептом «здорового» кулича

https://static.news.ru/photo/d6563498-a8a2-11eb-86d5-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Традиционный пасхальный кулич делается из высококалорийной муки и большого количества сахара, поэтому диетолог Маргарита Макуха предлагает россиянам попробовать сделать «здоровый» кулич.

Традиционный рецепт пасхального кулича подразумевает использование белой муки высшего сорта, у которой при производстве удаляется оболочка зерна с полезными свойствами, микроэлементами и витаминами, — объяснила она.

По словам диетолога, в такой муке есть только ядро зерна, где содержится глютен, глюковина и «пустые» калории, бесполезные для организма, пишет РИА Новости.

Для более «здорового» варианта диетолог предлагает использовать два банана, два яйца, один стакан миндальной муки, пятую часть стакана орехов или изюма, половину столовой ложки сахара или одну столовую ложку сиропа топинамбура. Кто любит — может добавить корицу или имбирь на свой вкус.

Бананы Макуха советует взбить до состояния пюре, а белки яиц отделить от желтков. Последние нужно смешать с сиропом топинамбура или сахаром и добавить к этому бананы с корицей.

Белки взбиваются отдельно, после чего вливаются в банановую массу, не спеша перемешивая. Сюда добавляется миндальная мука, все вымешивается и закидываются орехи и изюм. Тесто нужно распределить по форме для запекания.

Далее кулич выпекают в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 20–25 минут.

2 мая 2021 года состоится главное событие для православных христиан — Пасха, или Воскресение Христово. В этот день в храмах соберутся верующие, чтобы принять участие в торжественном богослужении, которое начинается до полуночи. Сначала священник проводит службу «Полунощница», посвящённую грядущему Пришествию Иисуса Христа и Страшному суду. А в полночь начинается «Утреня» — самое продолжительное из ежедневных богослужений суточного круга в Православной церкви, писал NEWS.ru.