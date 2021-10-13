Что есть и кому молиться в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день читают молитвы Божией Матери, вспоминая её чудесное явление во Влахернской церкви Константинополя. На Руси праздник середины осени считался знаменательным днём. С ним связано множество примет и традиций. Очень показательной была погода в эту дату — по ней предсказывали, какая всех ждёт зима. NEWS.ru рассказывает, что, по народным поверьям, нужно делать и чего избегать в день Покрова Пресвятой Богородицы.

Чудесное спасение византийцев

История праздника связана с чудом, которое произошло в Константинополе в 910 году. Согласно преданию, в это время к городу подступили варвары. Они готовы были тут же напасть и учинить расправу. Священники всю ночь молились во Влахернском храме, чтобы отвести беду. Около 4 часов утра юродивому Андрею Константинопольскому привиделась на небе Богородица, окружённая ангелами. Она простёрла свой омофор (платок, или покров), даря свою защиту. Наутро случилось чудо: страшная буря разметала корабли варваров и все жители Константинополя остались живы. Эти события случились ещё до принятия Русью христианства. О них долгое время не было известно. Только через два с половиной века после явления Божией Матери во Влахернском храме стараниями князя Андрея Боголюбского праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен на Руси. Он быстро вошёл в обиход и с тех пор считается одним из самых любимых и почитаемых.

Любой верующий может всегда рассчитывать на заступничество Пресвятой Богоматери, но на праздник Покрова молитва приобретает особый смысл. В этот день Матерь Божию молят о покровительстве, спасении и исцелении.

Праздник Покрова — это очень тёплый и близкий русскому народу праздник, сообщил кандидат богословия, проректор Николо-Угрешской духовной семинарии Валерий Духанин: «Потому что в нём выражается особая близость к нам Пресвятой Девы. Она простирает Свой Покров над молящимися независимо от того, насколько сами мы праведны и благочестивы, лишь бы всем своим сердцем обращались к Ней».

Вообще смысл праздника Покрова нельзя объяснить рационально, рассудочно, он переживается и ощущается сердцем — вот как отношения заботливой, любящей мамы с родными детьми, — отметил священнослужитель.

В день Покрова Пресвятой Богородицы нужно постараться прийти на божественную литургию в храм утром, чтобы помолиться и исповедаться, сообщает в беседе с NEWS.ru священник Андрей Пастернак. Накануне следуют соблюдать пост, то есть отказаться от продуктов животного происхождения. В праздник читаются тропарь, кондак и молитва Божией Матери. Если посетить места культа не получается, священнослужитель рекомендует прочитать священные тексты дома.

Работать в Покров церковь не запрещает, нет ограничения для домашних дел. Если человек помолился в храме или дома, он может продолжать жить привычной жизнью. Пищевых ограничений в этот день также нет, сообщает Пастернак.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздник первого снега и сезон свадеб

Когда не существовало Гидрометцентра России, погоду на ближайшие месяцы предсказывали по народным приметам. В этом смысле день Покрова Пресвятой Богородицы был очень показательным. Считалось, что погода в этот день свидетельствует о том, какой будет предстоящая зима. Если ветер дует северный, зима будет студёной, если южный — снежной и мягкой. Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет — то и к Катеринину дню (7 декабря) земля будет голой. А вот первый снег, выпавший до 14 октября, говорил о том, что прихода зимы придётся ждать долго. Также, предсказывая погоду, смотрели на состояние природы и поведение животных. Если на Покров журавли уже улетали в тёплые края, зима будет ранняя и студёная. Облетевшие листья с дуба и берёзы указывали на тёплую зиму.

В середине октября на Руси, как правило, собирали весь урожай. Наступало время свадеб. В народе говорили: «Придёт Покров, девке голову покроет». Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми. По поверьям, если девушка откажет сватам, которые пришли в Покров, её три года будут ждать несчастья. В этот день принято было молится Богородице, чтобы она послала хорошего мужа. За потенциальную невесту это могла делать её мать.

Хоть современная Церковь и отрицает пышные застолья в Покров, в народе было принято готовить в праздник разнообразные блюда. Всегда на стол ставили блины. Они символизируют счастье, уют. Также обязательным был холодец из петуха. Он считался птицей удачи. Третье обязательное блюдо праздничного стола — пироги с горохом, различная сдоба. Немного выпить за праздничным столом также допускалось, а вот злоупотребление алкоголем считалось грехом.

В день Покрова Пресвятой Богородицы считалось хорошей приметой приводить в порядок дом. Беспорядок и хаос могли навлечь неприятности на хозяина. Так, обязательно нужно было поменять всё постельное бельё на новое, а старое отправить в стирку. Наши предки в этот день старались обязательно надеть чистую одежду, чтобы в делах им сопутствовал успех.

Ещё одна примета, дошедшая до наших дней, — за день до праздника (то есть 13 октября) нельзя ходить в лес. Люди верили, что в эти сутки там появляется много нечисти. Поэтому человек может легко попасть под влияние тёмных сил и не вернётся домой. В сам праздник посещение леса уже не опасно, человек находится под защитой Богородицы.