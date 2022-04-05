Как покрасить яйца натуральными продуктами: просто и оригинально

Если вы оказались на этой страничке, значит близится Великая Пасха. В преддверии православного праздника хозяйки ищут рецепты куличей и способы покрасить яйца на Пасху в домашних условиях. NEWS.ru собрал самые интересные и натуральные способы.
Как покрасить яйца на Пасху: красиво, просто и оригинально
Итак, рассказываем, как красиво покрасить яйца на Пасху и немного об истории этой традиции.
Как появилась традиция красить яйца на Пасху
Пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова, а история крашеных яиц на Пасху начинается с предания о римском императоре и Марии Магдалине. Мария, первая увидевшая воскресшего Господа, отправилась с проповедью в Рим. Приблизившись к властителю, она протянула ему яйцо, окрашенное в красный цвет, и сказала: «Христос воскрес!» Затем объяснила, что яйцо символизирует воскресение Иисуса Христа и будущее воскресение умерших, их возрождение после смерти для вечной жизни. Красный же цвет яйца был напоминанием о крови Иисуса, пролитой ради спасения людей.
Так зародилась традиция окрашивать яйца в красный цвет. Затем появилась целая культура росписи яиц. Чтобы красиво расписать яйцо, человек должен был обладать определёнными знаниями. Для этого изучалась обереговая символика, символика рисунков и цвета, комбинации трав, лепестков цветов, коры различных деревьев, их сочетание.
Позже появились техники окрашивания, некоторые из которых популярны и сегодня:
- Писанки — роспись яиц при помощи трафаретов, которые представляли собой различные узоры, цветочные и другие орнаменты, геометрические фигуры.
- Драпанки — выцарапывание рисунка на скорлупе.
- Крашенки — окрашивание яиц натуральными продуктами.
- Наклеянки — на яйца наклеивают бусины, горох, семена, красивые ленточки.
- Бисерки — узор из бисера на яйце.
- Малеванка — автор наносит на яйцо кисточкой с краской любые придуманные узоры и рисунки, пейзажи, сюжетные сцены, фигурки животных и прочее.
- Ленивки — украшение с помощью термонаклеек.
Чем покрасить яйца на Пасху в домашних условиях
Чем и как красят яйца хозяйки в наше время? С бисером, расписными узорами и выцарапыванием рисунка сейчас мало кто хочет связываться, ведь нужно не только успеть покрасить яйца, но и сделать уборку, испечь куличи, приготовить творожную пасху и другие блюда на стол.
Многие предпочитают купить в магазине красители в виде сухого порошка и по инструкции сделать крашеные яйца на Пасху. Получается красиво, не спорим. Но предлагаем рассмотреть натуральные варианты окрашивания, чтобы получить вкусный и полезный для здоровья продукт. Тем более многие из ингредиентов для окрашивания у хозяйки всегда находятся под рукой. Расскажем, какие природные красители можно использовать, чтобы быстро, легко и оригинально покрасить яйца.
Итак, при помощи каких натуральных красителей можно покрасить домашние яйца:
- луковая шелуха;
- куркума;
- зелень шпината, крапивы;
- красная капуста;
- свёкла;
- виноградный сок;
- чёрный, зелёный чай;
- цветочный чай каркаде;
- кофе;
- ягоды: черника или клюква.
Многие эти продукты найдутся у хозяйки дома или в ближайшем продуктовом магазине. А главный продукт — это свежие, качественный яйца. При покупке не забудьте проверить их на наличие трещин и сколов.
Классика: как покрасить яйца луковыми перьями
Красить пасхальные яйца луковой шелухой — древняя традиция. В этом способе нет ничего сложного. Результат же получается ярким, насыщенным и аппетитным. Если скомбинировать белые и коричневые яйца, то результат будет ещё и разнообразным. Оттенки получаются разной насыщенности. Чем темнее скорлупа, тем насыщеннее будет цвет. Добиться наиболее тёмных красно-коричневых оттенков можно от коричневой скорлупы.
Если она не лопнет во время варки, белок останется естественным белым, а яйцо не впитает вкус и запах лука. Если же целостность скорлупы нарушится, то вреда организму напитанные луковым ароматом яйца не принесут. Даже наоборот, многим такой особенный аромат приходится по вкусу.
Луковую шелуху хозяйки обычно собирают заранее. Но если вы сделать этого не успели, то можно набрать перья в супермаркете, кинуть в пакет пару луковиц, взвесить и приобрести по цене лука. В некоторых овощных магазинах даже могут отдать луковую шелуху бесплатно. Снимать перья можно с жёлтого лука, с красного, а также их миксовать. От этого будет зависеть насыщенность оттенков готовых пасхальных яиц.
Рассчитать количество шелухи довольно просто — на одно яйцо нужны перья с одной большой луковицы. Значит, для 10 яиц нужно очистить такое же количество луковиц. Если шелуха была собрана заранее, то рассчитывать придётся «на глаз».
Для закрепления цвета используется уксус. Кроме того, для равномерного окрашивания, перед тем как покрасить яйца шелухой, протрите уксусом каждое яйцо перед варкой.
Пошаговый рецепт
Подготовка красителя:
- В кастрюлю положить шелуху примерно с 12 луковиц (из расчёта на 10–12 яиц), залить тремя литрами воды, оставить на 30 минут.
- Добавить три столовых ложки уксуса, перемешать, погрузив всю шелуху в воду.
- Поставить на огонь, довести до кипения.
- После закипания убавить до минимума, дать потомиться минут 30 под крышкой. Так шелуха отдаст весь цвет в воду.
Окрашивание:
Перед тем как покрасить яйца шелухой, определитесь — равномерный цвет вы хотите получить или с абстрактными узорами. Если нужен равномерный, то цветной бульон от луковой шелухи нужно процедить. Но помните, что жидкость не должна остыть до температуры ниже 70 °С. Если произвольные естественные узоры вас не смущают, то можно погружать яйца в эту же кастрюлю с отваром.
В раствор яйца укладывают по одному с помощью ложки. Настой должен полностью покрывать скорлупу. Если вы хотите, чтобы все крашеные яйца были целыми, отварите их заранее и погрузите в настой уже сваренные яйца на час или больше. Если варить их в кастрюле с луковой шелухой, есть риск понести потери: несколько яиц могут треснуть.
Спустя отведённое время цветные яйца нужно вынуть из жидкости ложкой по одному и положить их на решётку. Необходимо подождать, пока они высохнут и остынут. Для большего лоска хозяйки натирают высохшие яйца растительным маслом.
Как покрасить яйца другими натуральными красителями
Свеклой
Как красиво покрасить яйца в оттенки розового? При помощи свежевыжатого свекольного сока. Притом цвета можно получить разные: от нежно-розового до насыщенной фуксии. Сок необходимо выжать через соковыжималку, перелить в глубокую ёмкость и поместить в него уже сваренные белые яйца. Для насыщенного розового цвета нужно оставить их на ночь, для лёгкого нежного оттенка — на несколько часов.
Если соковыжималки нет, натрите свеклу на тёрке, смешайте её в ёмкости с водой и уксусом (одна столовая ложка уксуса на литр воды), доведите до кипения, варите 10–15 минут на медленном огне. Затем поместите сваренные яйца для окрашивания.
Крапивой или шпинатом
Как покрасить яйца на Пасху в зелёный цвет? Для этого нужно взять сухую крапиву, купленную в аптеке, либо свежую, если удастся найти такую. От сухой оттенок получается темнее, от свежей — более яркий, изумрудный. Красивый цвет также можно получить из свежего или замороженного шпината.
Зелень (крапива или шпинат) погружается в воду. Нужно довести до кипения, убавить, томить 20 мин. Затем отвар остужают и процеживают. В остывший отвар опускают сырые яйца комнатной температуры, снова ставят на плиту и варят 20 минут. Затем нужно вынуть зелёные яйца и дать им обсохнуть.
Морковным соком
Для получения ярких оранжевых оттенков яйца окрашивают свежевыжатым морковным соком. Нужно выжать морковный сок, опустить в него варёные белые яйца. Выдержать час или больше, в зависимости от оттенка, который хотите получить. Затем яйца вынуть, слегка ополоснуть в проточной воде и обсушить при помощи бумажного полотенца.
Куркумой
Эта индийская специя со специфическим пряным запахом есть практически у каждой хозяйки. Её добавляют в плов, в различные соусы, к блюдам из рыбы, курицы, яиц. Но мало кто догадывается, что с помощью куркумы можно красиво покрасить яйца в насыщенный жёлтый цвет. Как это сделать?
Нужно взять чайную ложку специи на литр воды. Чтобы оттенок получился более насыщенным, нелишними будут ещё две ложки куркумы. Сначала доводим до кипения воду, затем добавляем порошок, размешиваем и даём настояться пять минут. Затем в настой погружаем варёные яйца с белой скорлупой. Оставляем на час или более, в зависимости от желаемого оттенка жёлтого.
Краснокочанной капустой
Как красиво покрасить яйца на Пасху в необычный синий цвет? Неожиданно, но с помощью капусты. Для этого два вилка краснокочанной капусты нужно мелко нашинковать. Переложить в кастрюлю, добавить холодной воды. Её должно быть больше, примерно на 10 см выше уровня капусты. Нужно добавить шесть столовых ложек уксуса, перемешать и положить в раствор варёные белые яйца. Они станут насыщенного цвета спустя 15 часов. Для получения светлого голубого оттенка их следует вынуть раньше.
Чаем каркаде
Всё больше хозяек интересуются тем, как покрасить яйца при помощи красного цветочного чая каркаде и какой оттенок при этом получится. Цвет получается необычайно красивым: фиолетово-голубой или насыщенно фиолетовый, либо «космический» узор иссиня-чёрного или тёмно-фиолетового оттенка.
Для этого цветы гибискуса нужно залить горячей водой и настоять 10–15 минут. Затем в отвар опустить заранее сваренные яйца с белой скорлупой и оставить до полного остывания. Чем дольше яйца находятся в отваре, тем цвет получается более насыщенным. Чем меньше, тем оттенок нежнее. Перед тем как покрасить яйца в каркаде, определитесь — вы хотите однотонное окрашивание или с абстрактными узорами. Для однотонного окрашивания без узора раствор следует процедить перед погружением в него яиц.
Читайте также:
Таинственная история перевала Дятлова
Биография и личная жизнь Данилы Козловского
Суть ядерной войны: что о ней нужно знать и стоит ли бояться
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия