Как покрасить яйца натуральными продуктами: просто и оригинально

Если вы оказались на этой страничке, значит близится Великая Пасха. В преддверии православного праздника хозяйки ищут рецепты куличей и способы покрасить яйца на Пасху в домашних условиях. NEWS.ru собрал самые интересные и натуральные способы.

Как покрасить яйца на Пасху: красиво, просто и оригинально

Итак, рассказываем, как красиво покрасить яйца на Пасху и немного об истории этой традиции.

Как появилась традиция красить яйца на Пасху

Пасхальное яйцо — символ Воскресения Христова, а история крашеных яиц на Пасху начинается с предания о римском императоре и Марии Магдалине. Мария, первая увидевшая воскресшего Господа, отправилась с проповедью в Рим. Приблизившись к властителю, она протянула ему яйцо, окрашенное в красный цвет, и сказала: «Христос воскрес!» Затем объяснила, что яйцо символизирует воскресение Иисуса Христа и будущее воскресение умерших, их возрождение после смерти для вечной жизни. Красный же цвет яйца был напоминанием о крови Иисуса, пролитой ради спасения людей.

Так зародилась традиция окрашивать яйца в красный цвет. Затем появилась целая культура росписи яиц. Чтобы красиво расписать яйцо, человек должен был обладать определёнными знаниями. Для этого изучалась обереговая символика, символика рисунков и цвета, комбинации трав, лепестков цветов, коры различных деревьев, их сочетание.

Позже появились техники окрашивания, некоторые из которых популярны и сегодня:

Писанки — роспись яиц при помощи трафаретов, которые представляли собой различные узоры, цветочные и другие орнаменты, геометрические фигуры.

Драпанки — выцарапывание рисунка на скорлупе.

Крашенки — окрашивание яиц натуральными продуктами.

Наклеянки — на яйца наклеивают бусины, горох, семена, красивые ленточки.

Бисерки — узор из бисера на яйце.

Малеванка — автор наносит на яйцо кисточкой с краской любые придуманные узоры и рисунки, пейзажи, сюжетные сцены, фигурки животных и прочее.

Ленивки — украшение с помощью термонаклеек.

Чем покрасить яйца на Пасху в домашних условиях

Чем и как красят яйца хозяйки в наше время? С бисером, расписными узорами и выцарапыванием рисунка сейчас мало кто хочет связываться, ведь нужно не только успеть покрасить яйца, но и сделать уборку, испечь куличи, приготовить творожную пасху и другие блюда на стол.

Многие предпочитают купить в магазине красители в виде сухого порошка и по инструкции сделать крашеные яйца на Пасху. Получается красиво, не спорим. Но предлагаем рассмотреть натуральные варианты окрашивания, чтобы получить вкусный и полезный для здоровья продукт. Тем более многие из ингредиентов для окрашивания у хозяйки всегда находятся под рукой. Расскажем, какие природные красители можно использовать, чтобы быстро, легко и оригинально покрасить яйца.

Как покрасить яйца шелухой Сергей Булкин/NEWS.ru

Итак, при помощи каких натуральных красителей можно покрасить домашние яйца:

луковая шелуха;

куркума;

зелень шпината, крапивы;

красная капуста;

свёкла;

виноградный сок;

чёрный, зелёный чай;

цветочный чай каркаде;

кофе;

ягоды: черника или клюква.

Многие эти продукты найдутся у хозяйки дома или в ближайшем продуктовом магазине. А главный продукт — это свежие, качественный яйца. При покупке не забудьте проверить их на наличие трещин и сколов.

Классика: как покрасить яйца луковыми перьями

Красить пасхальные яйца луковой шелухой — древняя традиция. В этом способе нет ничего сложного. Результат же получается ярким, насыщенным и аппетитным. Если скомбинировать белые и коричневые яйца, то результат будет ещё и разнообразным. Оттенки получаются разной насыщенности. Чем темнее скорлупа, тем насыщеннее будет цвет. Добиться наиболее тёмных красно-коричневых оттенков можно от коричневой скорлупы.

Если она не лопнет во время варки, белок останется естественным белым, а яйцо не впитает вкус и запах лука. Если же целостность скорлупы нарушится, то вреда организму напитанные луковым ароматом яйца не принесут. Даже наоборот, многим такой особенный аромат приходится по вкусу.

Луковую шелуху хозяйки обычно собирают заранее. Но если вы сделать этого не успели, то можно набрать перья в супермаркете, кинуть в пакет пару луковиц, взвесить и приобрести по цене лука. В некоторых овощных магазинах даже могут отдать луковую шелуху бесплатно. Снимать перья можно с жёлтого лука, с красного, а также их миксовать. От этого будет зависеть насыщенность оттенков готовых пасхальных яиц.

Как покрасить яйца на Пасху в домашних условиях Сергей Булкин/NEWS.ru

Рассчитать количество шелухи довольно просто — на одно яйцо нужны перья с одной большой луковицы. Значит, для 10 яиц нужно очистить такое же количество луковиц. Если шелуха была собрана заранее, то рассчитывать придётся «на глаз».

Для закрепления цвета используется уксус. Кроме того, для равномерного окрашивания, перед тем как покрасить яйца шелухой, протрите уксусом каждое яйцо перед варкой.

Пошаговый рецепт

Подготовка красителя:

В кастрюлю положить шелуху примерно с 12 луковиц (из расчёта на 10–12 яиц), залить тремя литрами воды, оставить на 30 минут. Добавить три столовых ложки уксуса, перемешать, погрузив всю шелуху в воду. Поставить на огонь, довести до кипения. После закипания убавить до минимума, дать потомиться минут 30 под крышкой. Так шелуха отдаст весь цвет в воду.

Окрашивание:

Перед тем как покрасить яйца шелухой, определитесь — равномерный цвет вы хотите получить или с абстрактными узорами. Если нужен равномерный, то цветной бульон от луковой шелухи нужно процедить. Но помните, что жидкость не должна остыть до температуры ниже 70 °С. Если произвольные естественные узоры вас не смущают, то можно погружать яйца в эту же кастрюлю с отваром.

В раствор яйца укладывают по одному с помощью ложки. Настой должен полностью покрывать скорлупу. Если вы хотите, чтобы все крашеные яйца были целыми, отварите их заранее и погрузите в настой уже сваренные яйца на час или больше. Если варить их в кастрюле с луковой шелухой, есть риск понести потери: несколько яиц могут треснуть.

Спустя отведённое время цветные яйца нужно вынуть из жидкости ложкой по одному и положить их на решётку. Необходимо подождать, пока они высохнут и остынут. Для большего лоска хозяйки натирают высохшие яйца растительным маслом.

Крашеные яйца на Пасху pixabay.com

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Свеклой