Заряд витаминов без уксуса и сахара! Супер-салат «А-ля квашеная капуста»

Витаминный заряд без уксуса и сахара! Салат «А-ля квашеная капуста» за 10 минут. Это не просто гарнир, а маленький гастрономический праздник. Такой салат — отличный источник витамина C и клетчатки, и он подходит тем, кто избегает уксуса и сахара в составе. Главное — выбрать действительно качественную капусту.

Ингредиенты

Капуста молодая – 400 г

Яблоки кислые – 2 шт (около 300–350 г)

Клюква свежая или размороженная – 1000 г

Укроп или мята – 1 пучок небольшой

Соль - по вкусу

Масло подсолнечное нерафинированное – 40 мл

Приготовление

Нашинкуйте капусту, 1 яблоко – тонкой соломкой. Тщательно перемешайте. Укроп мелко порубите. Если берёте мяту, нарежьте тонкими ленточками. Добавьте укроп, половину клюквы и зелень к капусте. В блендере взбейте второе яблоко с оставшейся клюквой. Влейте смесь в капусту, добавьте масло и соль, перемешайте и дайте настояться 10 мин.

Освежающий, простой, витаминный — салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как добавка к жареной картошке.

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