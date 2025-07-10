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10 июля 2025 в 10:45

Заряд витаминов без уксуса и сахара! Супер-салат «А-ля квашеная капуста»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Витаминный заряд без уксуса и сахара! Салат «А-ля квашеная капуста» за 10 минут. Это не просто гарнир, а маленький гастрономический праздник. Такой салат — отличный источник витамина C и клетчатки, и он подходит тем, кто избегает уксуса и сахара в составе. Главное — выбрать действительно качественную капусту.

Ингредиенты

  • Капуста молодая – 400 г
  • Яблоки кислые – 2 шт (около 300–350 г)
  • Клюква свежая или размороженная – 1000 г
  • Укроп или мята – 1 пучок небольшой
  • Соль - по вкусу
  • Масло подсолнечное нерафинированное – 40 мл

Приготовление

  1. Нашинкуйте капусту, 1 яблоко – тонкой соломкой. Тщательно перемешайте.
  2. Укроп мелко порубите. Если берёте мяту, нарежьте тонкими ленточками. Добавьте укроп, половину клюквы и зелень к капусте.
  3. В блендере взбейте второе яблоко с оставшейся клюквой. Влейте смесь в капусту, добавьте масло и соль, перемешайте и дайте настояться 10 мин.

Освежающий, простой, витаминный — салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как добавка к жареной картошке.

Ранее мы готовили салат из молодой капусты с чумовой заправкой! Хит летнего сезона.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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