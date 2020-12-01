Учёные назвали пищевые добавки, снижающие риск заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a45da4ca-3463-11eb-8af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятность заразиться коронавирусной инфекцией снижается, если употреблять в пищу определённые добавки. К такому выводу пришли учёные Великобритании, Швеции и США.

Они провели исследование, заключавшееся в опросе людей, которые зарегистрировались в приложении COVID Symptom Study. Как сообщает «Ридус», вопросы касались питания людей и регулярного употребления в пищу добавок, содержащих пробиотики, поливитамины, цинк, омега-3 жирные кислоты, витамины С и D.

Помимо этого, специалисты проверили частоту заражения коронавирусом среди пользователей приложения — сообщается, что анализировалась информация, предоставленная 327 720 жителями Британских островов, 45 757 американцами и 27 373 шведами. Также учёные выясняли, сколько пользователей приложения, не проходивших тест на коронавирус, потеряли обоняние.

По итогам опроса исследователи пришли к выводу, что употребление пробиотиков снижает риск заражения COVID-19 примерно на 14%, омега-3 жирных кислот — на 12%, мультивитаминов — на 13%, витамина D — на 9%.

Добавки, включающие в себя витамин С, цинк и чеснок, профилактического эффекта против коронавируса не имеют. Также выяснилось, что пробиотики, поливитамины, витамин D и омега-3 жирные кислоты положительно влияют на женщин любого возраста и с любой массой тела. Примечательно, что такого эффекта не наблюдалось у мужчин.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные раскрыли механизм проникновения коронавируса в мозг. Он попадает туда через слизистую оболочку носа.