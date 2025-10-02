Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 16:32

Тыквенный крем-суп с сыром и лисичками! Едим с чесночными пампушками или гренками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот суп я готовлю каждую осень, когда на рынках появляются первые тыквы и в лесу — золотистые лисички. Он сочетает в себе нежность сливочного тыквенного крема и насыщенный лесной аромат грибов. Сыр придает супу приятную тягучесть и сливочный вкус. Блюдо получается настолько изысканным, что его не стыдно подать к праздничному столу, хотя готовится оно совсем просто. Такой суп — это настоящая осень в тарелке, согревающая и радующая душу.

Нам понадобится: 500 г тыквы, 200 г лисичек, 1 луковица, 100 г сливочного сыра, 700 мл бульона, 2 ст. л. сливок, соль, перец, мускатный орех, растительное масло. Тыкву чистим и режем кубиками. Лисички промываем.

В кастрюле обжариваем лук до прозрачности. Добавляем тыкву, готовим 5 минут. Вливаем бульон, варим 20 минут до мягкости тыквы.

Отдельно обжариваем лисички на сливочном масле до золотистого цвета. Пюрируем суп блендером, добавляем сыр и сливки. Прогреваем, помешивая, пока сыр не растворится. Солим, перчим, добавляем щепотку мускатного ореха. Подаем с грибами и гренками.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
5 минут на зажарку, и шедевр готов! Куриный супчик с плавленым сыром — идеально на каждый день
Общество
5 минут на зажарку, и шедевр готов! Куриный супчик с плавленым сыром — идеально на каждый день
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Семья и жизнь
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество
Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Миндальная сказка: готовим настоящий немецкий марципан дома
Семья и жизнь
Миндальная сказка: готовим настоящий немецкий марципан дома
Готовлю вместо магазинной. Эта горчица с яблоком — просто сказка! Вкуснятина к мясу и курочке
Общество
Готовлю вместо магазинной. Эта горчица с яблоком — просто сказка! Вкуснятина к мясу и курочке
супы
рецепты
кулинария
тыква
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин восхитился устойчивостью России перед санкциями
Путин раскрыл, чем Запад вызывает перенапряжение в мире
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.