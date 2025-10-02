Тыквенный крем-суп с сыром и лисичками! Едим с чесночными пампушками или гренками

Этот суп я готовлю каждую осень, когда на рынках появляются первые тыквы и в лесу — золотистые лисички. Он сочетает в себе нежность сливочного тыквенного крема и насыщенный лесной аромат грибов. Сыр придает супу приятную тягучесть и сливочный вкус. Блюдо получается настолько изысканным, что его не стыдно подать к праздничному столу, хотя готовится оно совсем просто. Такой суп — это настоящая осень в тарелке, согревающая и радующая душу.

Нам понадобится: 500 г тыквы, 200 г лисичек, 1 луковица, 100 г сливочного сыра, 700 мл бульона, 2 ст. л. сливок, соль, перец, мускатный орех, растительное масло. Тыкву чистим и режем кубиками. Лисички промываем.

В кастрюле обжариваем лук до прозрачности. Добавляем тыкву, готовим 5 минут. Вливаем бульон, варим 20 минут до мягкости тыквы.

Отдельно обжариваем лисички на сливочном масле до золотистого цвета. Пюрируем суп блендером, добавляем сыр и сливки. Прогреваем, помешивая, пока сыр не растворится. Солим, перчим, добавляем щепотку мускатного ореха. Подаем с грибами и гренками.

