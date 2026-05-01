День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 07:00

Ты не поверишь, но это почти торт без вреда — нежнейшая «Невесомка» тает во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда хочется сладкого без тяжести и лишних калорий — и это реально. Этот десерт получается воздушным, как облако, но при этом дает сытость за счет белка. Отличный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то легкое и вкусное.

Ингредиенты:

  • творог 3% — 500 г;
  • молоко 1,5% — 200 мл + 200 мл для глазури;
  • желатин — 25 г;
  • вода — 50 мл;
  • сахарозаменитель или сахар — 1,5 ст. л.;
  • какао — 2 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка.

Приготовление

Желатин залейте водой и дайте набухнуть. Творог соедините с молоком, подсластителем и ванилином, пробейте блендером до гладкости. Добавьте почти весь желатин, перемешайте и вылейте в форму. Уберите в холодильник на несколько минут.

Для глазури смешайте какао с теплым молоком, добавьте подсластитель и остатки желатина. Аккуратно вылейте сверху на слегка схватившийся слой. Снова уберите в холод на 15–20 минут.

Десерт получается мягкий, нежный и напоминает «птичье молоко», только легче и проще.

Когда хочется сладкого прямо сейчас, этот десерт спасает без лишней возни. Никакой духовки и сложных шагов — все готовится в кружке за минуту.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.