Ты не поверишь, но это почти торт без вреда — нежнейшая «Невесомка» тает во рту

Иногда хочется сладкого без тяжести и лишних калорий — и это реально. Этот десерт получается воздушным, как облако, но при этом дает сытость за счет белка. Отличный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то легкое и вкусное.

Ингредиенты:

творог 3% — 500 г;

молоко 1,5% — 200 мл + 200 мл для глазури;

желатин — 25 г;

вода — 50 мл;

сахарозаменитель или сахар — 1,5 ст. л.;

какао — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка.

Приготовление

Желатин залейте водой и дайте набухнуть. Творог соедините с молоком, подсластителем и ванилином, пробейте блендером до гладкости. Добавьте почти весь желатин, перемешайте и вылейте в форму. Уберите в холодильник на несколько минут.

Для глазури смешайте какао с теплым молоком, добавьте подсластитель и остатки желатина. Аккуратно вылейте сверху на слегка схватившийся слой. Снова уберите в холод на 15–20 минут.

Десерт получается мягкий, нежный и напоминает «птичье молоко», только легче и проще.

