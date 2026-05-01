Ты не поверишь, но это почти торт без вреда — нежнейшая «Невесомка» тает во рту

Иногда хочется сладкого без тяжести и лишних калорий — и это реально. Этот десерт получается воздушным, как облако, но при этом дает сытость за счет белка. Отличный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то легкое и вкусное.
Ингредиенты:
- творог 3% — 500 г;
- молоко 1,5% — 200 мл + 200 мл для глазури;
- желатин — 25 г;
- вода — 50 мл;
- сахарозаменитель или сахар — 1,5 ст. л.;
- какао — 2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка.
Приготовление
Желатин залейте водой и дайте набухнуть. Творог соедините с молоком, подсластителем и ванилином, пробейте блендером до гладкости. Добавьте почти весь желатин, перемешайте и вылейте в форму. Уберите в холодильник на несколько минут.
Для глазури смешайте какао с теплым молоком, добавьте подсластитель и остатки желатина. Аккуратно вылейте сверху на слегка схватившийся слой. Снова уберите в холод на 15–20 минут.
Десерт получается мягкий, нежный и напоминает «птичье молоко», только легче и проще.
