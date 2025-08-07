Творожный штрудель с яблоками и клюквой! Готовлю помногу — и в морозилку!

Творожный штрудель с яблоками и клюквой! Готовлю помногу — и в морозилку!

Нежный штрудель с яблоками и клюквой — ароматное наслаждение! Этот воздушный штрудель станет украшением любого чаепития. Хрустящая творожная основа, сочная яблочная начинка с кисло-сладкими нотками клюквы — идеальное сочетание вкусов и текстур. Готовится просто, а результат впечатляет!

Тебе понадобится: 250 г творога, 200 г муки, 100 г сливочного масла, 3 яблока, 50 г клюквы, 70 г сахара, 1 ч. л. корицы, щепотка ванилина.

Приготовление: разотри творог с мягким маслом, постепенно добавь муку и замеси эластичное тесто. Раскатай его в тонкий пласт. Для начинки нарежь яблоки тонкими дольками, смешай с клюквой, сахаром и корицей. Равномерно распредели начинку по тесту, аккуратно сверни рулетом. Выпекай 30 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавай теплым, присыпав сахарной пудрой, — тающее во рту удовольствие гарантировано!

Этот штрудель хорош и как самостоятельный десерт, и со взбитыми сливками или шариком мороженого. Кислинка клюквы прекрасно уравновешивает сладость яблок, делая вкус по-настоящему праздничным!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.