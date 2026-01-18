Творожные булочки без дрожжей — просто улетные: 10 минут на замес, и ароматная выпечка к чаю готова

Творожные булочки без дрожжей — просто улетные: 10 минут на замес, и ароматная выпечка к чаю готова

Творожные булочки — настоящая находка, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Никаких дрожжей, долгих расстоек и сложных техник: все смешали, сформировали — и в духовку. Благодаря творогу булочки получаются особенно нежными, мягкими и чуть влажными внутри, а снаружи покрываются аппетитной золотистой корочкой. Идеальный вариант к утреннему кофе, вечернему чаю или когда гости уже на пороге.

Ингредиенты: яйцо — 1 шт., творог — 200 г, мука — 200 г, сахар — 3 ст. л., сливочное масло — 50 г (растопленное), разрыхлитель — 1 ч. л., ванильный сахар — 1 ч. л., соль — щепотка.

Приготовление: в глубокой миске соедините творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте до однородной массы. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Сформируйте небольшие шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного цвета. Готовые булочки при желании посыпьте сахарной пудрой. Они получаются ароматными, воздушными и такими домашними, что исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть.

Ранее мы делились рецептом пирога на минералке с мандаринами. Воздушный, ароматный и исчезает за минуты.