Пирог на минералке с мандаринами — воздушный, ароматный и исчезает за минуты

Пирог на минералке с мандаринами — настоящая находка, когда хочется чего-то лёгкого, пышного и по-домашнему вкусного. Он получается невероятно воздушным за счёт минеральной воды, долго остаётся мягким и отлично подходит как для обычного чаепития, так и для праздничного стола. Правда, проверить его «долгую свежесть» сложно — пирог обычно исчезает быстрее, чем успевает остыть.

Ингредиенты: подсолнечное масло — 1 ст. л., минеральная вода — 1 стакан, яйца — 4 шт., сахар — 2 стакана, ванилин — 1 пакетик, мука — 4 стакана, разрыхлитель — 1 пакетик, мандарины — 3–4 шт., консервированная вишня или ананас — 200 г, маргарин для крошки — по необходимости, сахарная пудра — для посыпки.

Приготовление: смешиваем растительное масло с минеральной водой, добавляем яйца, сахар, ванилин и разрыхлитель, хорошо перемешиваем. Муку просеиваем и постепенно вводим в жидкую массу, замешивая однородное тесто. Выливаем тесто на противень, смазанный маслом, разравниваем. Сверху равномерно выкладываем вишню и дольки очищенных мандаринов. Из маргарина и муки делаем крошку и посыпаем ею пирог. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут. Готовый пирог остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Аромат, пышность и вкус гарантируют — к чаю он идеален.

