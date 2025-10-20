Тушеная капуста с кальмаром: мое открытие в здоровом питании. Это блюдо едят даже дети

Как-то раз в спортзале товарищ посоветовал мне это блюдо как идеальный вариант ужина после тренировки. Сначала я сомневался: кому нужна тушеная капуста с кальмарами? Но попробовал и был поражен: морепродукты и овощи создали такой насыщенный вкус, что даже не заметил отсутствия мяса. Теперь это мой надежный способ быстро приготовить полноценный ужин, когда нет времени на готовку.

Готовлю так: 400 г кальмаров очищаю от пленок и нарезаю кольцами. 300 г капусты шинкую, 150 г моркови тру на терке. В сковороду с толстым дном выкладываю овощи, добавляю 30 мл воды и тушу под крышкой 10 минут. Затем добавляю кальмары, 1,5 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Готовлю еще 5–7 минут, постоянно помешивая, важно не перетушить кальмары, иначе станут «резиновыми». В конце посыпаю укропом. Подаю как самостоятельное блюдо — сытно, полезно и никакой тяжести в желудке!

