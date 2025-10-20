Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:12

Тушеная капуста с кальмаром: мое открытие в здоровом питании. Это блюдо едят даже дети

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как-то раз в спортзале товарищ посоветовал мне это блюдо как идеальный вариант ужина после тренировки. Сначала я сомневался: кому нужна тушеная капуста с кальмарами? Но попробовал и был поражен: морепродукты и овощи создали такой насыщенный вкус, что даже не заметил отсутствия мяса. Теперь это мой надежный способ быстро приготовить полноценный ужин, когда нет времени на готовку.

Готовлю так: 400 г кальмаров очищаю от пленок и нарезаю кольцами. 300 г капусты шинкую, 150 г моркови тру на терке. В сковороду с толстым дном выкладываю овощи, добавляю 30 мл воды и тушу под крышкой 10 минут. Затем добавляю кальмары, 1,5 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Готовлю еще 5–7 минут, постоянно помешивая, важно не перетушить кальмары, иначе станут «резиновыми». В конце посыпаю укропом. Подаю как самостоятельное блюдо — сытно, полезно и никакой тяжести в желудке!

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
Изысканный ужин из привычных блюд: обалденная замена панировочных сухарей в куриных котлетах
Общество
Изысканный ужин из привычных блюд: обалденная замена панировочных сухарей в куриных котлетах
Любимый ужин худеющих — миф или реальность: почему рис с курицей — враг хорошей фигуры
Общество
Любимый ужин худеющих — миф или реальность: почему рис с курицей — враг хорошей фигуры
Семья подсела на этот завтрак! Картофельные цыбрики. Белорусские хрустящие пончики с мягкой серединкой
Общество
Семья подсела на этот завтрак! Картофельные цыбрики. Белорусские хрустящие пончики с мягкой серединкой
Превратила черствый хлеб в обалденный завтрак! Сырная драчена по-белорусски за 5 минут. Готовлю из того, что есть под рукой
Общество
Превратила черствый хлеб в обалденный завтрак! Сырная драчена по-белорусски за 5 минут. Готовлю из того, что есть под рукой
Не бойтесь готовить кальмары: этот рецепт просто чудо — вкуснейшая подлива за 20 минут
Общество
Не бойтесь готовить кальмары: этот рецепт просто чудо — вкуснейшая подлива за 20 минут
еда
рецепты
кальмары
капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпосланник Трампа объяснил, почему мирные договоры входят в моду
Инфекционист назвала смертельную опасность сальмонеллеза
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.