03 декабря 2025 в 14:55

Нежная корейская морковка и кальмар — это сочетание поражает: всего 15 минут для фантастического салата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно поужинать без вреда для фигуры. Нежные кальмары, хрустящая морковь по-корейски и пикантный чеснок создают освежающий вкусовой баланс. Всего 97 калорий в порции — можно не отказывать себе даже на диете.

Готовлю я так: 90 граммов моркови натираю на специальной терке для корейской моркови. Добавляю один измельченный зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Слегка разминаю морковь руками, чтобы она пустила сок, и оставляю мариноваться. 120 граммов кальмаров опускаю в кипящую воду на 2-3 минуты — важно не переварить, иначе они станут резиновыми. Готовые кальмары нарезаю тонкой соломкой и смешиваю с морковью. Заправляю 20 граммами творожного сыра — он делает салат нежным и кремовым. Даю настояться 10–15 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

