https://static.news.ru/photo/a3c7211a-bc3e-11e9-bb9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Соцопрос среди любителей путешествовать показал, что наиболее востребованная услуга в аэропорту — это посещение кафе или ресторана. Более четверти респондентов перекусывают перед перелётом или полноценно обедают или ужинают.

На втором месте по популярности оказалась комната матери и ребёнка. К этой услуге прибегают 24% опрошенных. Станции для зарядки телефонов использует каждый пятый путешественник.

Религиозные центры воздушной гавани посещают 13% пассажиров. Ещё 9% предпочитают доплачивать за ожидание вылета рейса в ВИП-зале. 7% респондентов регулярно пользуются услугой fast track, при которой весь путь человека до выхода на посадку осуществляется по специально выделенным коридорам.

Исследование проводил OZON.travel. В нём участвовали 2350 человек.

Ранее выяснилось, что большинство российских путешественников считает, что в первое зарубежное путешествие лучше отправляться в Турцию или Чехию. Первая страна привлекает средиземноморскими курортами с отелями по системе «всё включено». Вторая — тем, что «лететь недалеко и билеты стоят не так дорого».

Италии отдали предпочтение 15% опрошенных, Франции — 14%. В первую очередь туда стоит отправиться тем, кто учил французский язык в школе или университете, отметили пользователи. По 9% голосов получили Египет, США и Финляндия, чуть меньше — Германия, писал News.ru.