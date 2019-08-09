https://static.news.ru/photo/27f7033c-bc18-11e9-803a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Большинство российских путешественников считает, что в первое зарубежное путешествие лучше отправляться в Турцию или Чехию. Первая привлекает средиземноморскими курортами с отелями по системе «всё включено». Вторая — тем, что «лететь недалеко, и билеты стоят не так дорого».

Исследование проводил сервис Aviasales. Специалисты сервиса опросили 53 тысячи своих пользователей. В итоге Турция и Чехия получили по 18% голосов. Италии отдали предпочтение 15% опрошенных, Франции — 14%. В первую очередь туда стоит отправиться тем, кто учил французский язык в школе или университете, отметили пользователи. По 9% голосов получили Египет, США и Финляндия, чуть меньше — Германия.

Ранее News.ru писал, что на вопрос ФОМ «если бы вам предложили оплатить двухнедельную путёвку, куда бы вы поехали» 42% ответили — по России. 11% хотели бы отправиться в Крым, 8% — в Сочи, 6% — в российские санатории, 3% — на Байкал, по 2% — в Санкт-Петербург и на Алтай.