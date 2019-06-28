https://static.news.ru/photo/1f6c63ca-99b7-11e9-900f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paul Williams - FunkyStock/Global Look Press

Лишь 5% российских граждан планируют летний отпуск за пределами страны. При этом, 3% отправятся в страны дальнего зарубежья, 2% – в сопредельные государства. Таковы данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Только 45% респондентов намечают отпуск в 2019 году или уже побывали на отдыхе. 40% заявили об отсутствии работы, следовательно, и отпуска, ещё 12% утверждают, что у них просто нет отпуска. 21% опрошенных россиян планируют провести отпуск дома, 14% – намерены отдохнуть в других местах в пределах России, 8% – на даче, 3% – в дальнем зарубежье, 2% – в ближнем зарубежье, – передаёт « Интерфакс ».

На вопрос «если бы вам предложили оплатить двухнедельную путёвку, куда бы вы поехали» 42% ответили – по России. 11% хотели бы отправиться в Крым, 8% – в Сочи, 6% – в российские санатории, 3% – на Байкал, по 2% – в Санкт-Петербург и на Алтай.

Ранее News.ru писал, что Ростуризм считает сравнительное исследование Aviasales о стоимости отдыха в Крыму и за рубежом некорректным. В ведомстве отметили ряд неточностей, допущенных в рейтинге, в частности не учитывается консульский сбор в Грецию, Болгарию и на Кипр.