Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 17:46

Турецкий ужин из пачки макарон и 2 соленых огурцов: готовим за 20 минут из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На этот турецкий ужин из пачки макарон и двух соленых огурцов вы потратите 20 минут. Он готовится из простых ингредиентов на одной сковороде.

Вкус этого блюда поражает гармонией: нежная курица впитывает ароматы специй, макароны получаются насыщенными и пикантными благодаря рассолу от огурцов, а сами огурцы придают характерную кислинку и хруст, создавая уникальный восточный акцент.

Вам понадобится: 400 г куриного филе, пачка макарон 250 г (перья или ракушки), 2 соленых огурца, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 500 мл куриного бульона или воды, специи. Курицу нарежьте кубиками и обжарьте с луком до золотистого цвета, добавьте специи и измельченный чеснок. Высыпьте в сковородку макароны, залейте бульоном, тушите 10 минут, добавьте нарезанные кубиками огурцы и тушите под крышкой еще 5 минут.

Это сытное и ароматное блюдо особенно ценно тем, что готовится в одной посуде, экономя время на мытье, при этом выглядит и пахнет как настоящее турецкое угощение.

Ранее стало известно, как приготовить вкуснейшую рыбку под шубой: подсели семьей на минтай по этому рецепту.

Читайте также
Такой супчик попробовала в отпуске в Ереване! Армянский свадебный суп эршта. Подходит на каждый день
Общество
Такой супчик попробовала в отпуске в Ереване! Армянский свадебный суп эршта. Подходит на каждый день
Полкочана капусты и немного фарша! Бросаю на сковороду — на выходе вкусная и нежная запеканка по-фински. Простой рецепт
Общество
Полкочана капусты и немного фарша! Бросаю на сковороду — на выходе вкусная и нежная запеканка по-фински. Простой рецепт
Не нужно недооценивать минтай: с этим рецептом со сливочным соусом рыба превратится в шедевр
Общество
Не нужно недооценивать минтай: с этим рецептом со сливочным соусом рыба превратится в шедевр
Это не просто макароны с мясом! Рецепт пасты, после которой не хочется идти в ресторан
Общество
Это не просто макароны с мясом! Рецепт пасты, после которой не хочется идти в ресторан
Вкус, который согревает душу: советские макароны по-флотски снова в моде
Семья и жизнь
Вкус, который согревает душу: советские макароны по-флотски снова в моде
рецепты
ужины
макароны
курица
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.