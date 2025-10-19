Турецкий ужин из пачки макарон и 2 соленых огурцов: готовим за 20 минут из простых ингредиентов

На этот турецкий ужин из пачки макарон и двух соленых огурцов вы потратите 20 минут. Он готовится из простых ингредиентов на одной сковороде.

Вкус этого блюда поражает гармонией: нежная курица впитывает ароматы специй, макароны получаются насыщенными и пикантными благодаря рассолу от огурцов, а сами огурцы придают характерную кислинку и хруст, создавая уникальный восточный акцент.

Вам понадобится: 400 г куриного филе, пачка макарон 250 г (перья или ракушки), 2 соленых огурца, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 500 мл куриного бульона или воды, специи. Курицу нарежьте кубиками и обжарьте с луком до золотистого цвета, добавьте специи и измельченный чеснок. Высыпьте в сковородку макароны, залейте бульоном, тушите 10 минут, добавьте нарезанные кубиками огурцы и тушите под крышкой еще 5 минут.

Это сытное и ароматное блюдо особенно ценно тем, что готовится в одной посуде, экономя время на мытье, при этом выглядит и пахнет как настоящее турецкое угощение.

