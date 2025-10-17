Турецкий плов с курицей по-хатайски — очень вкусный и ароматный. Мои просят его на обед и на ужин!

Турецкий плов по-хатайски — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная легенда одноименного региона Турции. В отличие от традиционного плова, этот вариант отличается особой нежностью и ароматом, который достигается благодаря использованию курицы и большого количества сливочного масла. Что делает этот плов уникальным, так это специальная техника приготовления, когда рис томится под крышкой на медленном огне, впитывая все соки и специи. Это блюдо станет настоящей звездой любого стола — будь то семейный ужин или прием гостей.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 2 стакана риса, 1 большая луковица, 2 моркови, 100 г сливочного масла, 3 стакана куриного бульона, соль и специи по вкусу. Рис предварительно замочите на 30 минут. Курицу нарежьте кубиками и обжарьте на половине масла до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и морковь, обжаривайте еще 5 минут. Переложите все в кастрюлю с толстым дном, добавьте промытый рис и горячий бульон. Доведите до кипения, добавьте оставшееся масло, убавьте огонь до минимума и томите под крышкой 20 минут. После приготовления дайте плову настояться 10–15 минут перед подачей.

