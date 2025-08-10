Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трем все подряд — получаем вкусноту! Идеальный «Лебединый пух» к празднику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Лебединый пух» — нежный, слоеный, с мягкой текстурой и легкой свежестью. Натирается и собирается буквально за 15 минут, а на столе смотрится эффектно. Идеален для гостей или семейного ужина.

На дно салатника нанесите немного майонеза. Натрите 2 вареные картофелины на крупной терке — это первый слой. Сверху — полукольца 1 луковицы, немного соли, перца и майонез. Следом натрите 200 г отварной курицы. На нее — белки 3 яиц (крупная терка), снова майонез. Выложите горкой 250 г нашинкованной пекинской капусты. Сверху — 150 г тертого сыра. Завершающий слой — желтки (мелкая терка). Дайте салату настояться перед подачей.

