Торт «Киевский» с орехами и безе — тот самый вкус из детства. Рассыпчатый, нежный, безумно вкусный. Рецепт теперь всегда под рукой

Этот торт «Киевский» с орехами и безе — гениально простое и невероятно вкусное возвращение в детство. Его необычность в том, что хрустящие орехово-безе коржи в сочетании с нежнейшим масляным кремом создают ту самую рассыпчатую, тающую структуру, которую невозможно забыть. Получается обалденная вкуснятина: воздушные, хрустящие коржи с ароматом жареных орехов, прослоенные шелковистым масляным кремом со сгущенкой, который пропитывает каждый слой, делая торт невероятно нежным. Сверху — тонкая шоколадная глазурь, которая добавляет изысканности. Этот торт — настоящий праздник вкуса, который собирает за столом всю семью.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 6 белков, 300 г сахара, 150 г жареных орехов (фундук или арахис), 2 ст. ложки муки; для крема — 200 г сливочного масла, 1 банка сгущенки, 1 желток, 50 мл молока; для глазури — 100 г шоколада, 50 г сливочного масла. Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков, аккуратно вмешайте измельченные орехи и муку. Выложите на пергамент два круга и выпекайте при 140 градусах 1,5–2 часа. Для крема сварите желток с молоком до загустения, взбейте с маслом и сгущенкой. Соберите торт, промазывая коржи кремом, уберите в холодильник на ночь. Залейте растопленным шоколадом.

