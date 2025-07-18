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18 июля 2025 в 21:12

Топчу ногами — а он благоухает! Весь сад в фиолетовых цветах до августа!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чабрец (тимьян) — душистый ковер в вашем саду. Этот невысокий многолетник — настоящее украшение сада, способное превратить даже самый скромный участок в ароматный цветущий уголок. Его миниатюрные розовато-фиолетовые цветки, словно крошечные звездочки, усыпают кустики с конца мая до августа, создавая живописные пятна среди камней или вдоль садовых дорожек.

Чабрец удивительно неприхотлив — он прекрасно чувствует себя на бедных каменистых почвах, где другие растения просто не выживут. Его не пугает жаркое лето и засуха, ведь плотные мелкие листочки умеют бережно хранить влагу. Но вот тень и застой воды он не любит — для пышного цветения ему нужно солнце и хороший дренаж.

Особое очарование тимьяну придает его способность менять окраску листьев в течение сезона — весенняя зелень постепенно приобретает серебристый или золотистый оттенок. А если слегка задеть кустик рукой, воздух наполнится теплым пряным ароматом — недаром это растение так любят пчелы и бабочки.

Но чабрец не только красив — он еще и полезен. Его душистые листочки можно добавлять в чай для аромата, использовать как приправу к мясу или овощам. А собранные в период цветения побеги станут природным лекарством от простуды.

Этот скромный, но такой многогранный многолетник станет изюминкой альпийской горки, украсит бордюр или заполнит промежутки между плитами садовых дорожек. Посадите чабрец в своем саду — и вы обретете неприхотливого друга, который будет радовать вас годами!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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