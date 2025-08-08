Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 11:31

Конфликт между знакомыми закончился пытками паяльником и убийством

В Екатеринбурге осудят мужчину, пытавшего приятеля паяльником и убившего женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в пытках и убийстве двух человек, передает Lenta.ru. По данным следствия, обвиняемый признал вину в полном объеме.

В январе 2003 года он вместе с сообщником, дело которого прекращено из-за смерти, находился в квартире на Автомагистральной улице. Там между ними и общим знакомым произошел конфликт. Соучастники избили мужчину, а затем прижигали его тело паяльником, от чего тот скончался.

При этом в квартире находилась сожительница потерпевшего. Опасаясь разоблачения, мужчины задушили свидетельницу преступления веревкой.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют по статье «Убийство двух лиц с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору, группой лиц».

Ранее правоохранительные органы задержали уроженца Кемеровской области, которого подозревают в жестоком двойном убийстве, совершенном в Пермском крае 25 лет назад. По данным следствия, в марте 2000 года он вместе с сообщником заподозрил двух жителей Еловского района в краже, отвез их на свиноферму, где натравливал сторожевых собак, удерживал в овощной яме и избивал до смерти.

пытки
преступления
жертвы
истязания
