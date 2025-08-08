Конфликт между знакомыми закончился пытками паяльником и убийством В Екатеринбурге осудят мужчину, пытавшего приятеля паяльником и убившего женщину

В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в пытках и убийстве двух человек, передает Lenta.ru. По данным следствия, обвиняемый признал вину в полном объеме.

В январе 2003 года он вместе с сообщником, дело которого прекращено из-за смерти, находился в квартире на Автомагистральной улице. Там между ними и общим знакомым произошел конфликт. Соучастники избили мужчину, а затем прижигали его тело паяльником, от чего тот скончался.

При этом в квартире находилась сожительница потерпевшего. Опасаясь разоблачения, мужчины задушили свидетельницу преступления веревкой.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют по статье «Убийство двух лиц с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору, группой лиц».

