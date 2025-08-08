Посадите в августе — и цветы появятся из-под снега! Многолетник без хлопот! Крокусы — весенние предвестники для августовской посадки! Конец лета — время высадки луковиц крокусов для ранневесеннего цветения. Эти миниатюрные первоцветы особенно эффектны массовыми посадками.
Почему крокусы заслуживают места в саду:
- Первые цветы — появляются прямо из-под снега
- Яркие краски — фиолетовые, жёлтые, белые, полосатые
- Устойчивость — не боятся весенних заморозков
- Компактность — идеальны для альпинариев
- Нетребовательность — растут на любой дренированной почве
Правила посадки
- Глубина: 7–10 см (правило трёх луковиц)
- Расстояние: 5–8 см между луковицами
- Место: солнечное или лёгкая полутень
- Защита: от мышей с помощью специальных корзинок
Важно: не срезайте листья до полного пожелтения.
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.