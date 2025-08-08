Посадите в августе — и цветы появятся из-под снега! Многолетник без хлопот

Посадите в августе — и цветы появятся из-под снега! Многолетник без хлопот! Крокусы — весенние предвестники для августовской посадки! Конец лета — время высадки луковиц крокусов для ранневесеннего цветения. Эти миниатюрные первоцветы особенно эффектны массовыми посадками.

Почему крокусы заслуживают места в саду:

Первые цветы — появляются прямо из-под снега

Яркие краски — фиолетовые, жёлтые, белые, полосатые

Устойчивость — не боятся весенних заморозков

Компактность — идеальны для альпинариев

Нетребовательность — растут на любой дренированной почве

Правила посадки

Глубина: 7–10 см (правило трёх луковиц)

Расстояние: 5–8 см между луковицами

Место: солнечное или лёгкая полутень

Защита: от мышей с помощью специальных корзинок

Важно: не срезайте листья до полного пожелтения.

