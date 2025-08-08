Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Посадите в августе — и цветы появятся из-под снега! Многолетник без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадите в августе — и цветы появятся из-под снега! Многолетник без хлопот! Крокусы — весенние предвестники для августовской посадки! Конец лета — время высадки луковиц крокусов для ранневесеннего цветения. Эти миниатюрные первоцветы особенно эффектны массовыми посадками.

Почему крокусы заслуживают места в саду:

  • Первые цветы — появляются прямо из-под снега
  • Яркие краски — фиолетовые, жёлтые, белые, полосатые
  • Устойчивость — не боятся весенних заморозков
  • Компактность — идеальны для альпинариев
  • Нетребовательность — растут на любой дренированной почве

Правила посадки

  • Глубина: 7–10 см (правило трёх луковиц)
  • Расстояние: 5–8 см между луковицами
  • Место: солнечное или лёгкая полутень
  • Защита: от мышей с помощью специальных корзинок

Важно: не срезайте листья до полного пожелтения.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

Ольга Шмырева
Ольга Шмырева
