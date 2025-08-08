Дроны с надписями на украинском языке атаковали два здания ТЦК под Днепром

Дроны с надписями на украинском языке атаковали два здания ТЦК под Днепром

В Днепропетровской области дроны с надписями на украинском языке атаковали здания территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в четверг, 7 августа, сообщает «Страна.ua». Атакован ТЦК в Самарском районе Днепра.

После удара военкомат остановил работу. Другой дрон ударил ТЦК в Синельниково под Днепром. Местные власти признали факт повреждения административного здания.

Издание опубликовало фотографию одного из беспилотников «Герань». На корпусе дрона сделана надпись на украинском языке: «Для ТЦК от благодарных жителей Синельниково».

Ранее европейское издание European Conservative обратило внимание, что жители Украины все хуже относятся к администрации президента Владимира Зеленского. Граждане больше не боятся выходить на протесты и бороться с насильственной мобилизацией.

Позже уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Вооруженных сил Украины Ольга Решетилова заявила, что сотрудников территориальных центров комплектования необходимо убрать с улиц. Она объяснила это неспособностью военкомов держать себя в руках. Решетилова убеждена, что они не могут мирно решать конфликты с гражданскими. Омбудсмен также признала, что самим военкоматам необходима реформа, однако времени на это уже не осталось.