08 августа 2025 в 11:15

Врач назвала незаменимый продукт для мужского здоровья после 45 лет

Врач Мухина посоветовала мужчинам старше 45 лет регулярно есть бычьи яйца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мужчинам, в особенности старше 45 лет, полезно регулярно употреблять бычьи яйца, заявила LIFE.ru врач Марият Мухина. По ее словам, этот продукт позволит поддерживать репродуктивное здоровье.

Бычье яйцо, или «железная жемчужина», имеет ряд полезных свойств, особенно в контексте поддержки мужского репродуктивного здоровья. В его составе присутствуют важные биологически активные вещества, такие как тестостерон, пептиды и аминокислоты, — отметила Мухина.

Она подчеркнула, что эти компоненты способствуют улучшению фертильности, повышению уровня энергии и в целом поддерживают общее состояние здоровья. Кроме того, включение этого продукта в рацион поможет наладить гормональный фон.

Ранее психиатр-нарколог Владимир Каторгин заявил, что пиво за счет эстрогенов существенно вредит мужскому здоровью — снижает потенцию и либидо, а также способствует росту груди. Он также отметил, что этот напиток разрушает центральную нервную систему.

врачи
мужчины
рацион
продукты
