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01 августа 2025 в 14:08

Нарколог рассказал, как пиво вредит мужскому здоровью

Нарколог Каторгин заявил, что пиво грозит мужчинам снижением потенции

Фото: kremlin.ru

Пиво за счет эстрогенов существенно вредит мужскому здоровью — снижает потенцию и либидо, а также способствуют росту груди, заявил «Москве 24» психиатр-нарколог Владимир Каторгин. Он также отметил, что этот напиток разрушает центральную нервную систему.

У мужчин на фоне длительного употребления пива может развиваться гинекомастия. В напитке содержатся эстрогены — вещества, участвующие в формировании женской репродуктивной системы. В итоге может вырасти живот, увеличиться грудь, а впоследствии снизиться либидо и потенция, — предупредил Каторгин.

Помимо этого, злоупотребление пивом ухудшает когнитивные способности, в том числе память и концентрацию внимания. По словам нарколога, такая вредная привычка может стать фактором развития деменции и болезни Паркинсона.

Врач Дмитрий Карпенко ранее заявил, что даже привычная бутылка пива может оказаться токсичной для печени, если выпивать ее регулярно. Он пояснил, что все зависит от того, сколько этанола содержится в спиртном.

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