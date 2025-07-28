Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 11:16

Врач Карпенко озвучил дозу пива, губительную для печени

Врач Карпенко: даже 600 мл пива считается опасной дозой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже привычная бутылка пива может оказаться токсичной для печени, если выпивать ее регулярно, рассказал в интервью «Газете.Ru» доцент Пироговского университета Дмитрий Карпенко. По его словам, все зависит от того, сколько этанола содержится в спиртном. Для оценки влияния алкоголя существует понятие стандартной дозы (СтД) — это 10 граммов чистого этанола: 250 мл пива крепостью 5%, 100 мл вина или 30 мл водки.

Употребление более одной стандартной порции в день увеличивает вероятность неблагоприятного прогноза для здоровья, — отметил Карпенко.

Согласно исследованиям, опасной считается суточная доза в 30 г чистого этанола для мужчин и 20 г — для женщин. Это примерно три и две стандартные дозы соответственно. Такое количество содержится в 75 мл водки крепостью 40%, 300 мл сухого вина (10%) или 600 мл пива (5%), подытожил Карпенко.

Ранее гепатолог Пётр Ткаченко предупредил, что тремор рук, покраснение ладоней и увеличение живота могут указывать на серьёзные проблемы с печенью. По его словам, такие симптомы чаще появляются на стадии цирроза, когда клетки органа уже погибают. В тяжёлых случаях возможны дезориентация и даже потеря сознания.

здоровье
печень
заболевания
зависимости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили вероятность поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине
Пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнего мальчика
Раскрыты тревожные подробности об обрушившейся в Астрахани многоэтажке
МЧС опубликовало видео с места ЧП в Астрахани
Названа вероятная причина обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани
Лавров: в администрации Трампа есть разумные люди
Названы организаторы антироссийских протестов на ЧМ по фехтованию в Грузии
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Лавров раскрыл, какое желание европейцев подтверждается каждый день
Петербуржец обрел новое сердце после сложной операции
Мужчина 10 лет жил в квартире с останками матери
Педофил в бегах: растлитель более 10 лет использовал паспорт мертвеца
Сорокалетний учитель надругался над пятью школьницами
Симптомы болезни актрисы Сельмы Блэр приняли за опьянение
Подъезд жилого дома обрушился в российском городе
Украинца отправили на фронт из-за костра около дома
Появились кадры смертельной стрельбы на рынке в Таиланде
Дети играли с порохом и загорелись в российском регионе
Плавни, Мирноград, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 июля
«Начал весьма интересно»: стало известно о разговоре Путина и Лукашенко
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.