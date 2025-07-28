Врач Карпенко озвучил дозу пива, губительную для печени

Даже привычная бутылка пива может оказаться токсичной для печени, если выпивать ее регулярно, рассказал в интервью «Газете.Ru» доцент Пироговского университета Дмитрий Карпенко. По его словам, все зависит от того, сколько этанола содержится в спиртном. Для оценки влияния алкоголя существует понятие стандартной дозы (СтД) — это 10 граммов чистого этанола: 250 мл пива крепостью 5%, 100 мл вина или 30 мл водки.

Употребление более одной стандартной порции в день увеличивает вероятность неблагоприятного прогноза для здоровья, — отметил Карпенко.

Согласно исследованиям, опасной считается суточная доза в 30 г чистого этанола для мужчин и 20 г — для женщин. Это примерно три и две стандартные дозы соответственно. Такое количество содержится в 75 мл водки крепостью 40%, 300 мл сухого вина (10%) или 600 мл пива (5%), подытожил Карпенко.

Ранее гепатолог Пётр Ткаченко предупредил, что тремор рук, покраснение ладоней и увеличение живота могут указывать на серьёзные проблемы с печенью. По его словам, такие симптомы чаще появляются на стадии цирроза, когда клетки органа уже погибают. В тяжёлых случаях возможны дезориентация и даже потеря сознания.