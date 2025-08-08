Стало известно число доверяющих Путину россиян

Большая часть граждан России положительно оценивает деятельность президента страны Владимира Путина, сообщил Аналитический центр ВЦИОМ. По данным опроса, опубликованном на сайте организации, уровень доверия к главе государства превысил 78%.

Согласно полученным результатам, 78,4% респондентов заявили о доверии Путину. При этом 16,9% участников опроса сообщили, что не доверяют президенту. Поддержку его работе на посту главы страны выразили 74,3% опрошенных, а 15,8% высказались отрицательно.

Деятельность российского правительства одобряют 49,3% граждан, 20,3% — не одобряют. Уровень доверия к премьер-министру Михаилу Мишустину составил 60,1%, в то время как 20,3% участников опроса сообщили о противоположной позиции.

Если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, 33,6% россиян отдали бы голоса за партию «Единая Россия». ЛДПР поддержали бы 10,5% респондентов, КПРФ — 10,1%, «Новые люди» — 7,8%, партию «Справедливая Россия — За правду» — 3,8%. Еще 10,5% проголосовали бы за непарламентские политические объединения.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 28 июля по 3 августа 2025 года методом телефонных интервью с использованием случайной выборки мобильных номеров. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, при этом статистическая погрешность не превышает 1% при вероятности 95%.

Ранее пресс-служба ВЦИОМа сообщила, что абсолютное большинство россиян (80%) считают Россию великой страной, которую можно понять, лишь веря в ее особое предназначение. Также 55% опрошенных считают РФ самой развитой или одной из топ-10 развитых стран мира.