Томатный суп с фрикадельками: сытный домашний обед, который согреет в морозный день

Открыт рецепт идеального, сытного домашнего обеда: густой, наваристый томатный суп с нежными фрикадельками, который согреет в морозный день. Суп получается по-настоящему насыщенным и густым.

Для приготовления понадобится: для фрикаделек — 300 г мясного фарша, 1 небольшая луковица, соль, перец; для супа — 1 луковица, 1 морковь, 2-3 ст. л. томатной пасты, 1,5-2 л воды или бульона, 3 картофелины, соль, перец, сахар (щепотка, чтобы сбалансировать кислоту). Для фрикаделек мелко нарежьте лук, смешайте с фаршем, посолите, поперчите, вымесите и скатайте небольшие шарики. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости. Добавьте томатную пасту, обжаривайте 2 минуты. Влейте горячую воду или бульон, доведите до кипения. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в суп. Варите 10 минут. Затем аккуратно опустите фрикадельки в кипящий суп. Добавьте лавровый лист, специи, соль, перец и щепотку сахара. Варите на медленном огне 15-20 минут, пока фрикадельки не всплывут, а картофель не станет мягким. Подавайте горячим, обильно посыпав свежей зеленью.

