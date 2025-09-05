Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 10:00

Томатный соус «Чемергес» на зиму — густой и с пикантной остринкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томатный соус «Чемергес» на зиму! Густой, ароматный, с пикантной остринкой! Идеальное дополнение к мясу, гарнирам и шашлыку! Насыщенный вкус и аппетитный аромат сделают любое блюдо особенным.

Ингредиенты

  • Спелые помидоры — 3,75 кг
  • Лук — 750 г
  • Морковь — 3 шт.
  • Сахар — 1,5 стакана
  • Соль — 3 ст. л. без горки
  • Уксусная эссенция (70%) — 1,5 ст. л.
  • Сушёная петрушка — 1 ст. л.
  • Чёрный перец молотый — 1,5 ч. л.
  • Красный острый перец — 1,5 ч. л.

Приготовление

  1. Помидоры нарежьте ломтиками, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Сложите овощи в кастрюлю, добавьте соль, сахар и оба вида перца. Доведите до кипения и томите на медленном огне два часа, регулярно помешивая.
  2. За 30 минут до готовности всыпьте сушёную петрушку. В конце приготовления влейте уксусную эссенцию и тщательно перемешайте. Горячий соус разлейте по стерильным банкам и сразу закатайте.

Для более насыщенного вкуса дайте соусу настояться две-три недели. Отлично хранится в прохладном месте до года. Подавайте к мясу, пасте или используйте как основу для пиццы. Аромат стоит невероятный!

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Простая закатка на зиму!

соус
томаты
простой рецепт
помидоры
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
