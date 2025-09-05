Томатный соус «Чемергес» на зиму — густой и с пикантной остринкой

Томатный соус «Чемергес» на зиму! Густой, ароматный, с пикантной остринкой! Идеальное дополнение к мясу, гарнирам и шашлыку! Насыщенный вкус и аппетитный аромат сделают любое блюдо особенным.
Ингредиенты
- Спелые помидоры — 3,75 кг
- Лук — 750 г
- Морковь — 3 шт.
- Сахар — 1,5 стакана
- Соль — 3 ст. л. без горки
- Уксусная эссенция (70%) — 1,5 ст. л.
- Сушёная петрушка — 1 ст. л.
- Чёрный перец молотый — 1,5 ч. л.
- Красный острый перец — 1,5 ч. л.
Приготовление
- Помидоры нарежьте ломтиками, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Сложите овощи в кастрюлю, добавьте соль, сахар и оба вида перца. Доведите до кипения и томите на медленном огне два часа, регулярно помешивая.
- За 30 минут до готовности всыпьте сушёную петрушку. В конце приготовления влейте уксусную эссенцию и тщательно перемешайте. Горячий соус разлейте по стерильным банкам и сразу закатайте.
Для более насыщенного вкуса дайте соусу настояться две-три недели. Отлично хранится в прохладном месте до года. Подавайте к мясу, пасте или используйте как основу для пиццы. Аромат стоит невероятный!
