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09 июля 2026 в 13:30

Тертые котлеты — гарнира не надо, подаю просто со сметаной: не сухие, их уплетают как семечки

Фото: D-NEWS.ru
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С этим рецептом у вас всегда будут получаться невероятно сочные, нежные и очень вкусные котлеты, которые не требуют гарнира. Фарш, смешанный с овощами, становится мягким и воздушным, а кусочек сливочного масла внутри делает их особенно сочными.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 кабачок, 1 картофелина, 1 морковь, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, паприка, сливочное масло, растительное масло для жарки.

Кабачок, картофель, морковь и лук натрите на мелкой терке, картофель и кабачок отожмите от сока. Смешайте с фаршем, яйцом, мукой и специями. Вымесите массу. Сформируйте котлеты, в центр каждой положите кусочек сливочного масла. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. Подавайте со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова опробовала этот рецепт в деле и была удивлена — котлеты получились нежнейшими. Но чтобы в процессе приготовления они хорошо держали форму, дайте фаршу постоять 15 минут перед жаркой.

Ранее стало известно, как приготовить капустники с идеальной прожаркой — не сырые и не разваливаются на сковороде.

Проверено редакцией
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