Теперь пюре готовлю только так: суперский рецепт с жареным беконом и луком. Это пюре — не просто гарнир, а главный герой стола! Нежная картофельная основа, хрустящий бекон и ароматный лук-порей создают идеальный дуэт. Подавайте его как самостоятельное блюдо или с солеными помидорами — и восторг гарантирован!
Ингредиенты
- Картофель — 400 г
- Бекон — 100 г
- Лук-порей — 80 г
- Молоко — 120 мл
- Масло сливочное — 40 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Укроп свежий — 5 г
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Картофель очистите, сварите до мягкости. Бекон нарежьте полосками, лук-порей и чеснок мелко порубите. Обжарьте бекон на смеси сливочного и оливкового масел до хруста, добавьте лук-порей и чеснок, готовьте 4–5 минут.
- Слейте воду с картофеля, разомните в пюре, добавьте горячее молоко и оставшееся масло. Взбейте миксером для воздушности. Добавьте поджарку с беконом, рубленый укроп, соль и перец. Тщательно перемешайте. Подавайте сразу!
Ранее мы готовили хрустящую картошку в духовке. Готовим без тонны масла. А от соуса с огурцами все будут в восторге.