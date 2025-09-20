Теперь пюре готовлю только так: суперский рецепт с жареным беконом и луком

Теперь пюре готовлю только так: суперский рецепт с жареным беконом и луком. Это пюре — не просто гарнир, а главный герой стола! Нежная картофельная основа, хрустящий бекон и ароматный лук-порей создают идеальный дуэт. Подавайте его как самостоятельное блюдо или с солеными помидорами — и восторг гарантирован!

Ингредиенты

Картофель — 400 г

Бекон — 100 г

Лук-порей — 80 г

Молоко — 120 мл

Масло сливочное — 40 г

Чеснок — 1 зубчик

Укроп свежий — 5 г

Масло оливковое — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Картофель очистите, сварите до мягкости. Бекон нарежьте полосками, лук-порей и чеснок мелко порубите. Обжарьте бекон на смеси сливочного и оливкового масел до хруста, добавьте лук-порей и чеснок, готовьте 4–5 минут. Слейте воду с картофеля, разомните в пюре, добавьте горячее молоко и оставшееся масло. Взбейте миксером для воздушности. Добавьте поджарку с беконом, рубленый укроп, соль и перец. Тщательно перемешайте. Подавайте сразу!

