«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 09:00

Теперь пюре готовлю только так: суперский рецепт с жареным беконом и луком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Теперь пюре готовлю только так: суперский рецепт с жареным беконом и луком. Это пюре — не просто гарнир, а главный герой стола! Нежная картофельная основа, хрустящий бекон и ароматный лук-порей создают идеальный дуэт. Подавайте его как самостоятельное блюдо или с солеными помидорами — и восторг гарантирован!

Ингредиенты

  • Картофель — 400 г
  • Бекон — 100 г
  • Лук-порей — 80 г
  • Молоко — 120 мл
  • Масло сливочное — 40 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Укроп свежий — 5 г
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель очистите, сварите до мягкости. Бекон нарежьте полосками, лук-порей и чеснок мелко порубите. Обжарьте бекон на смеси сливочного и оливкового масел до хруста, добавьте лук-порей и чеснок, готовьте 4–5 минут.
  2. Слейте воду с картофеля, разомните в пюре, добавьте горячее молоко и оставшееся масло. Взбейте миксером для воздушности. Добавьте поджарку с беконом, рубленый укроп, соль и перец. Тщательно перемешайте. Подавайте сразу!

Ранее мы готовили хрустящую картошку в духовке. Готовим без тонны масла. А от соуса с огурцами все будут в восторге.

картошка
картофель
пюре
бекон
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.