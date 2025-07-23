Тефтели с томатной подливой — вкус детства! Готовить просто и любят все! Эти нежные, сочные тефтели в ароматной томатной подливе — как тёплые воспоминания из детства. Каждая ложка — это уют бабушкиной кухни и беззаботные школьные годы. Простые, душевные, по-настоящему домашние — они создают атмосферу тепла и заботы.
Ингредиенты для тефтелей
- Фарш (свино-говяжий) — 400 г
- Рис длиннозёрный — 90 г (сухой)
- Лук репчатый — ½ шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — ½ ч. л.
- Чёрный перец — ½ ч. л.
Для подливы
- Вода — 800 мл
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Мука — 2 ст. л.
- Лук репчатый — ½ шт.
- Морковь — 1 шт.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Рис отварите до полуготовности, остудите. Фарш смешайте с луком, рисом, яйцом, солью и перцем. Отбейте массу о миску для пышности. Сформируйте тефтели.
- Подлива. Лук и морковь обжарьте до мягкости. Добавьте муку, пассеруйте 1–2 минуты. Введите томатную пасту, влейте воду, добавьте специи. Доведите до кипения.
- Тушение. Аккуратно опустите тефтели в подливу, накройте крышкой и тушите 25–30 минут на малом огне.
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