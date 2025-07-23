Тефтели с томатной подливой — вкус детства! Готовить просто и любят все

Тефтели с томатной подливой — вкус детства! Готовить просто и любят все

Тефтели с томатной подливой — вкус детства! Готовить просто и любят все! Эти нежные, сочные тефтели в ароматной томатной подливе — как тёплые воспоминания из детства. Каждая ложка — это уют бабушкиной кухни и беззаботные школьные годы. Простые, душевные, по-настоящему домашние — они создают атмосферу тепла и заботы.

Ингредиенты для тефтелей

Фарш (свино-говяжий) — 400 г

Рис длиннозёрный — 90 г (сухой)

Лук репчатый — ½ шт.

Яйцо — 1 шт.

Соль — ½ ч. л.

Чёрный перец — ½ ч. л.

Для подливы

Вода — 800 мл

Томатная паста — 3 ст. л.

Мука — 2 ст. л.

Лук репчатый — ½ шт.

Морковь — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Рис отварите до полуготовности, остудите. Фарш смешайте с луком, рисом, яйцом, солью и перцем. Отбейте массу о миску для пышности. Сформируйте тефтели. Подлива. Лук и морковь обжарьте до мягкости. Добавьте муку, пассеруйте 1–2 минуты. Введите томатную пасту, влейте воду, добавьте специи. Доведите до кипения. Тушение. Аккуратно опустите тефтели в подливу, накройте крышкой и тушите 25–30 минут на малом огне.

Ранее мы делились рецептом, с которым семья забыла о котлетах! Куриные митболы в сливочно-грибном соусе.