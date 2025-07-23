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23 июля 2025 в 06:00

Тефтели с томатной подливой — вкус детства! Готовить просто и любят все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тефтели с томатной подливой — вкус детства! Готовить просто и любят все! Эти нежные, сочные тефтели в ароматной томатной подливе — как тёплые воспоминания из детства. Каждая ложка — это уют бабушкиной кухни и беззаботные школьные годы. Простые, душевные, по-настоящему домашние — они создают атмосферу тепла и заботы.

Ингредиенты для тефтелей

  • Фарш (свино-говяжий) — 400 г
  • Рис длиннозёрный — 90 г (сухой)
  • Лук репчатый — ½ шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — ½ ч. л.
  • Чёрный перец — ½ ч. л.

Для подливы

  • Вода — 800 мл
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Лук репчатый — ½ шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Рис отварите до полуготовности, остудите. Фарш смешайте с луком, рисом, яйцом, солью и перцем. Отбейте массу о миску для пышности. Сформируйте тефтели.
  2. Подлива. Лук и морковь обжарьте до мягкости. Добавьте муку, пассеруйте 1–2 минуты. Введите томатную пасту, влейте воду, добавьте специи. Доведите до кипения.
  3. Тушение. Аккуратно опустите тефтели в подливу, накройте крышкой и тушите 25–30 минут на малом огне.

Ранее мы делились рецептом, с которым семья забыла о котлетах! Куриные митболы в сливочно-грибном соусе.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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