Соединяю гречку и грибы и готовлю тефтели. Без мяса, но сытно, просто и очень вкусно

Соединяю гречку и грибы и готовлю тефтели. Без мяса, но сытно, просто и очень вкусно

Если гречка надоела в обычном виде, этот рецепт всё меняет. Получается не просто каша, а полноценное блюдо: сочные тефтели, аромат грибов и насыщенный вкус. И самое удобное — ничего дополнительно готовить не нужно, это уже «2 в 1».

Гречку не зря называют одной из самых универсальных круп — она отлично сочетается с грибами, впитывает вкусы и делает блюдо сытным без лишней тяжести.

Ингредиенты: гречка отварная — 3 стакана, шампиньоны — 800 г, яйцо — 1 шт., лук — 2 шт., кетчуп — 5 ст. л. (или томатный сок/пюре), панировочные сухари — по необходимости, соль, перец, приправа — по вкусу, зелень — по желанию, растительное масло — для жарки.

Сначала обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета, затем добавьте грибы и готовьте, пока не уйдёт лишняя влага. Остудите и измельчите в блендере или через мясорубку.

Смешайте грибы с отварной гречкой, добавьте яйцо, соль, перец и специи. Масса должна получиться плотной и удобной для лепки.

Сформируйте тефтели, обваляйте их в сухарях и обжарьте до румяной корочки. Затем переложите в форму, залейте кетчупом, разведённым водой, и отправьте в духовку при 200 °C на 10–15 минут.

