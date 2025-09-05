Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 16:37

Тарасова нашла оправдание для перевозки наркотиков

Аглая Тарасова заявила, что диагноз родственника заставил ее привезти наркотики

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Актриса Аглая Тарасова заявила, что диагноз одного из родственников вынудил ее привезти наркотики в Россию, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, адвокаты просят сделать заседание закрытым.

Предварительно, лекарство, которое провозила Тарасова, требуется тяжелобольной бабушке актрисы. Недуг, от которого страдает родственница актрисы, не раскрывается. В зале суда собрались журналисты с камерами.

Ранее Тарасова попала на видео, когда заходила в здание Домодедовского суда. Знаменитость в окружении сотрудников правоохранительных органов заходила в зал заседаний. На актрисе были темные очки и капюшон.

Актриса Яна Поплавская высказалась о задержании коллеги по цеху в аэропорту Домодедово. По ее словам, наказание для Тарасовой должно быть в назидание другим. Также, напомнила Поплавская, актриса выступила против СВО.

Юрист Илья Русяев допустил, что Тарасову ждут карьерные неприятности, если суд отправит ее под домашний арест по делу о контрабанде наркотиков. По его словам, для артистки это будет значить полную остановку профессиональной деятельности.

Аглая Тарасова
суды
задержания
наркотики
