Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 16:07

Появились кадры с Аглаей Тарасовой в суде

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актрису Аглаю Тарасову засняли на видео в здании Домодедовского суда. На попавшем в Сеть ролике видно, как знаменитость в окружении правоохранителей заходит в зал заседаний.

В суд Тарасова явилась в темных солнцезащитных очках, серой толстовке и кожаной черной куртке. При этом на голову актрисы был надет капюшон.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово в пятницу, 5 сентября. Telegram-канал Mash сообщил, что она перевозила вейп с с гашишным маслом из-за границы.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин допустил, что Тарасовой грозит срок до 10 лет и штраф в размере 1 млн рублей. Эксперт уточнил, что наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская заявила, что наказание Тарасовой должно быть в назидание другим. Она отметила, что рэперы и блогеры тем или иным способом пропагандируют употребление запрещенных веществ, в результате чего подростки втягиваются в наркоманию.

*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Аглая Тарасова
суды
наркотики
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор оправдывавшему ВСУ курскому ученому
Все в крови: мать повела отпрысков в детсад после нападения собаки
«Европа лжет»: на Западе раскрыли, как союзники подставили Украину
Суд предъявил обвинение Аглае Тарасовой
Тарасова попросила суд ограничиться запретом определенных действий
США грозятся взорвать «Силу Сибири – 2»: глупая шутка или мечты Трампа?
Суд отказал задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой в одной просьбе
Стало известно, почему войска КНДР все еще находятся на территории России
Экономист назвал преимущества безвиза с Китаем
В Вологодской области раскрыли статистику сделанных абортов
Тарасова нашла оправдание для перевозки наркотиков
Автоэксперт оценил идею ввести плату за интенсивное пользование машинами
Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке билетов
В Финляндии раскрыли, что МО страны впервые закупило для обороны
Банк России выпустит памятную монету в честь одного вида спорта
В Таиланде нашли труп в чемодане. Что известно, опасно ли там отдыхать
Маска хотят вознаградить рекордной премией при выполнении ряда условий
У сбившего людей в Берлине водителя нашли «запрещенку»
В Госдуме предложили поддержать многодетных в одном вопросе
Ученые нашли шестую «зону долгожителей» в мире
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.