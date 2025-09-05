Появились кадры с Аглаей Тарасовой в суде

Актрису Аглаю Тарасову засняли на видео в здании Домодедовского суда. На попавшем в Сеть ролике видно, как знаменитость в окружении правоохранителей заходит в зал заседаний.

В суд Тарасова явилась в темных солнцезащитных очках, серой толстовке и кожаной черной куртке. При этом на голову актрисы был надет капюшон.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово в пятницу, 5 сентября. Telegram-канал Mash сообщил, что она перевозила вейп с с гашишным маслом из-за границы.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин допустил, что Тарасовой грозит срок до 10 лет и штраф в размере 1 млн рублей. Эксперт уточнил, что наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская заявила, что наказание Тарасовой должно быть в назидание другим. Она отметила, что рэперы и блогеры тем или иным способом пропагандируют употребление запрещенных веществ, в результате чего подростки втягиваются в наркоманию.

*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.