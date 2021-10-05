Таможня стала работать ночью, чтобы сократить очереди на границе с Китаем

Таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» начал работать ночью. Пост усилили 30 сотрудниками из других подразделений, сообщает «МК в Чите».

Такое решение было принято, чтобы ускорить таможенные операции, так как на границе с Китаем возникли заторы.

Теперь работа продолжается также с 21:00 до 09:00, но перевозчики ещё не используют эту возможность активно и обстановка ещё не стабилизировалась, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что таможня Московской области изъяла почти три тонны полиграфических чернил с психотропными веществами в составе. Партия канистр по пять литров каждая попала в Россию из Эстонии.

Также стало известно, что с января по август 2021 года Федеральная таможенная служба выявила контрабанду наличных на сумму 1,4 млрд рублей. По сравнению с 2019 и 2020 годами этот показатель вырос в 10 раз, пишут «Известия». По итогам восьми месяцев текущего года по фактам контрабанды таможенными органами было возбуждено 65 уголовных дел.